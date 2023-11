Afrique: Elim Coupe du Monde 2026 - Kévin Denkey envoi un message aux togolais avant d'affronter le Sénégal

Après son but égalisateur contre le Soudan lors de la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, l'attaquant des Éperviers, Kévin Denkey, formule une demande aux Togolais avant la réception du Sénégal. « Ce sera mieux avec leur support », déclare le buteur du Cercle Bruges.

Comment avez-vous vécu ce match ?

Denkey : un match très très compliqué à l'extérieur. Ils étaient plus nombreux que nous dans le stade, ce n'était pas un match facile. On est déçu de ne pas avoir gagné ce match. Pour moi, c'est l'un des plus difficiles des matchs qu'on aura à jouer dans cette qualification, peut-être qu'on ne sait pas maintenant. Mais, pour moi, prendre un point ici face au Soudan, ce n'est pas chose facile, parce qu'ils étaient prêts et il faut être content du point qu'on a pris, parce qu'encore une fois, ce n'est pas facile de prendre un point comme ça dans les conditions qu'on a eues.

Le Sénégal est le prochain adversaire, mais qui se jouera à Lomé. Sur quel atout comptez-vous ?

Denkey : il faut récupérer maintenant pour affronter le Sénégal, dans quelques jours. Il faut rester positif, récupérer, rester professionnel et affronter le Sénégal à la maison devant notre public, ça sera mieux avec leur support.

Dès faits de jeu, dont un pénalty litigieux concédé à l'origine de votre but encaissé, vous en dites quoi ?

%

Denkey : bien sûr, bien sûr, ici, on est des compétiteurs, il y a eu des faits du jeu, l'arbitre n'était pas trop de notre côté, le public était aussi de leur côté, ils avaient tout pour gagner et ils n'ont pas pu le faire. Un match comme ça pour moi, il faut être content parce qu'aujourd'hui, il y a une progression, des matchs comme ça un an ou deux ans en arrière, c'est sûr qu'on allait perdre des matchs comme ça. À la fin, on allait prendre un but ou il allait se passer quelque chose comme ça. Aujourd'hui, on a su tenir, on aurait pu gagner encore, mais à la fin, on prend un point.

Que retenir de positif de ce match pour l'équipe ?

Denkey : il faut rester positif, qu'est-ce que l'on aurait pu faire pour tuer le match ? C'est ce qu'il faut regarder et les faits de jeu, il y en aura tant d'autres dans d'autres matchs encore. Le prochain, c'est à domicile. On aura beaucoup de choses de notre côté, le public et on va pousser donc il faut rester positif et penser à ça.