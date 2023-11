Afrique: Une dirigeante namibienne souligne l'importance du partenariat bilatéral avec l'Angola

Luanda — La vice-première ministre et ministre des Relations internationales et de la Coopération de la Namibie, Netumbo Nandi-Ndaitwah, a souligné, à Windhoek, l'importance stratégique du partenariat de son pays avec l'Angola et sa valorisation.

La chef de la diplomatie namibienne se félicite que le mécanisme de la Commission mixte soit bientôt élevé au rang de mécanisme binational, qui sera coprésidé par les hommes d'État des deux pays, ce qui selon elle est une preuve de la maturité des relations bilatérales.

La gouvernante namibienne s'adressait à un auditoire de plus de 200 personnes présentes au colloque sur "Les raisons d'investir en Angola", organisé à Windhoek, mercredi (15), par l'ambassade d'Angola en Namibie, pour célébrer les 48 ans d'indépendance nationale.

La ministre Netumbo Nandi-Ndaitwah considère que la coopération entre l'Angola et la Namibie est excellente dans divers secteurs, en mettant l'accent sur la politique, la diplomatie, l'économie, le social, ainsi que la défense et la sécurité.

Elle a rappelé que cette coopération s'était élargie depuis la signature de l'Accord-cadre qui porte création de la Commission mixte permanente de coopération et de la Commission mixte de défense et de sécurité (JCDS), en 1992.

Pour elle, l'approfondissement des relations entre les deux pays augmentera sans aucun doute le volume des échanges commerciaux, tout en permettant l'examen et l'identification d'autres domaines de coopération, réalisant ainsi davantage le potentiel qui existe entre l'Angola et la Namibie, au bénéfice des deux peuples.

%

La vice-première ministre et ministre des Relations internationales et de la Coopération de Namibie a reconnu, à l'occasion, la contribution du gouvernement angolais au dialogue pour la paix, la sécurité et la stabilité en Afrique, en particulier dans la région des Grands Lacs et en Afrique Centrale.

À son tour, l'ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de l'Angola auprès de la République de Namibie, Jovelina Imperial, a souligné le fait que le pays, en tant que membre et président par intérim de la SADC, contribue à la réalisation des objectifs d'intégration de la région, avec la concession du Corridor de Lobito.

Selon la diplomate, ce corridor contribuera à dynamiser l'économie régionale et au-delà des frontières.

En ce qui concerne la coopération bilatérale, l'ambassadrice Jovelina Imperial a mentionné la signature, cette année, du protocole d'accord entre Sonangol et NAMCOR, dans le but d'élargir la portée de leur partenariat dans le secteur pétrolier et gazier.

La conférence a été animée par le chef du département de capture et promotion des investissements de l'AIPEX, Bruno Baptista, qui a parlé de la loi sur les investissements étrangers et des opportunités d'affaires qu'offre le pays dans les différents domaines d'investissement, l'accent étant mis sur les échanges commerciaux entre l'Angola et les pays de la région, du continent et du monde.

Des responsables du gouvernement et des hommes d'affaires namibiens, le corps diplomatique accrédité en Namibie, ainsi que la communauté angolaise et d'autres nationalités résidant dans cette région, étaient présents à l'événement.