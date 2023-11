Angola: Le PR autorise les dépenses pour réhabiliter la route Huíla/Benguela

Lubango (Angola) — Le Président de la République, João Lourenço, a autorisé, par décret, les dépenses pour la réhabilitation de la Route Nationale (EN) no 105, dans les tronçons Benguela/Catengue/Chongorói (Benguela) et Quilengues/bifurcation de Matala (Huíla), sur une longueur de 303 kilomètres.

Il s'agit de l'Arrêté Présidentiel n° 268/23 du 6 novembre, qui autorise la dépense et formalise l'ouverture de la Procédure Simplifiée de Passation des Marchés, sur la base de critères matériels, pour des raisons de financement extérieur, en vue de la signature des contrats de travaux et de contrôle.

L'exécution des travaux de réhabilitation du tronçon en question est évaluée à plus de 339 millions de dollars américains, et son inspection coûtera 7,2 milliards de kwanzas.

Selon le décret, il s'agit d'un tronçon de route fondamental en raison de sa situation géographique et du rôle qu'il joue dans la connexion de deux grands centres de population de la région sud du pays, notamment la capitale des provinces de Benguela et Huila, ainsi que dans la liaison entre l'intérieur et la côte sud.

L'Exécutif affirme également que le tronçon susmentionné présente un état de « profonde dégradation » sur une partie de sa longueur, avec un manque de moyens de drainage longitudinaux et transversaux, ce qui en soi accélère la destruction du revêtement, mettant en cause la sécurité routière d'une route des routes les plus fréquentées du pays.

La réhabilitation et l'entretien de ce tronçon, selon l'Arrêté, permettront une meilleure circulation des personnes et des biens entre les municipalités et les capitales des provinces de Benguela et Huíla, un flux d'échanges commerciaux plus intense, avec confort et sécurité, outre l'attraction davantage des investissements privés nationaux et étrangers.

Au ministre des Travaux Publics, de l'Urbanisme et de l'Habitat, le PR délègue compétence, avec pouvoir de subdélégation pour la pratique des actes de décision et d'approbation de contrôle, ainsi que pour vérifier la validité et la légalité de tous les actes accomplis dans le cadre de la procédure, y compris la célébration et la signature des contrats.

Le ministère des Finances est autorisé à procéder l'inscription au Budget général de l'État et au Programme d'investissement public 2023, ainsi qu'à assurer les ressources financières nécessaires à la mise en oeuvre des projets.