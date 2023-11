Ile Maurice: Une campagne intensive contre le virus du SIDA

Les ONG PILS, CUT, AILES, Parapli Rouz et le ministère de la Santé reviennent avec troisième édition du Moris AIDS Tour. Du 21 au 26 novembre, les membres des deux ONG sillonneront l'île pour des campagnes de dépistage et de sensibilisation. Le thème choisi cette année est «VIH touzour la, teste twa».

Le lancement de ces activités a eu lieu cette semaine à la salle de conférence de la MCB, qui soutient la SID, de même que Rent A Sign, Flower AD et l'Agence française de développement. Hormis une campagne nationale, la Moris AIDS Tour 3, comprendra des séances de dépistage du VIH, de l'hépatite C et des infections sexuellement transmissibles (IST), de l'animation, sensibilisation, prévention, entre autres. Ces activités se feront dans le cadre de la Semaine internationale du dépistage (SID) initiée par Coalition PLUS, union internationale de lutte contre le sida. Le lancement officiel de SID se fera avec tous les partenaires au Victoria Urban Terminal le 21 novembre de 9 à 17 heures.

Les neuf régions où les ONG comptent se rendre sont Port-Louis, La Ferme, Tamarin, Mahébourg, Rivière-des-Anguilles, Cité Caroline, Rivière-des-Créoles, Flic-en-Flac et Grand-Baie. Le samedi 25 novembre, la caravane sera sur la plage de Grand-Baie (près du boulodrome) et le dimanche 26 novembre sur la plage de Flic-en-Flac (à côté de l'ancien restaurant Mer de Chine) de midi à 19 heures. Des artistes comme Bruno Raya, Bilygane, Lion Vibe, Oeson, Dagger KKila, Le Penseur Ebène, Julio Pierre-Louis, Zulu Man et Jalsa tropical, un groupe de séga typique, seront de la partie. Les enfants aussi auront la possibilité de participer à des activités et des exposants de la communauté partageront leurs talents.

À Maurice, il est estimé que des 14 000 personnes vivant avec le VIH, seuls 8 447 cas - soit 60 % - ont été officiellement enregistrés depuis 1987. Pour Jamie Cartick de CUT, le constat semble évoluer. «On a pu voir récemment que la tendance prouve que la transmission du VIH et des infections sexuellement transmissibles ne se limite pas aux populations clés mais concerne également la population générale. Les endroits ciblés pour Moris AIDS Tour ont été identifiés afin de toucher le maximum de personnes de toutes populations confondues et démystifier les tabous.» Ces dernières années, une hausse conséquente a aussi été observée dans le nombre de cas d'IST. Les cas de syphilis enregistrés sont passés à 3 509 en 2021, contre 2 915 en 2020.