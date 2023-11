Angola: La VPR souligne les efforts de l'Exécutif pour améliorer le SNS

Luanda — La vice-présidente de la République, Esperança da Costa, a souligné jeudi, à Luanda, les efforts de l'Exécutif pour accroître l'accès des populations aux services de santé.

Esperança da Costa, qui intervenait à l'ouverture de la « Rencontre de réflexion sur Octobre Rose, Novembre Bleu », qui se déroule sous le thème « Unis dans la Prévention contre le Cancer du Sein et de la Prostate », a souligné l'augmentation, au cours des cinq derniers ans, des 163 unités du Service National de Santé (SNS), dont 155 de premier niveau de soins, avec la capacité d'améliorer la prévention, la détection et le diagnostic précoce du cancer.

Toujours dans le cadre des actions de l'Exécutif, Esperança da Costa a également évoqué l'investissement dans le capital humain, avec des actions de spécialisation du personnel, citant, comme exemple, les 67 professionnels de santé spécialisés dans différents domaines de l'oncologie.

« L'engagement de l'Exécutif pour améliorer l'offre de moyens différenciés de diagnostic et de traitement spécialisé du cancer a été notable, comme en témoigne la réouverture, en décembre 2022, entre autres, de la nouvelle salle d'opération et des salles de chimiothérapie, pour l'hospitalisation des adultes et les enfants de l'Institut angolais de lutte contre le cancer (IACC) », a souligné Esperança da Costa.

La vice-présidente de la République a toutefois rappelé qu'il reste plusieurs défis qui persistent, c'est pourquoi l'Exécutif continuera à investir dans le développement du capital humain, visant à doter le pays d'une plus grande et meilleure capacité nationale, de professionnels de la santé pour la détection, la prévention et le traitement du cancer, ainsi que l'intensification de l'enregistrement en oncologie en milieu hospitalier, soutien essentiel à une prise de décision affirmée.

Esperança da Costa a lancé un défi sur la nécessité pour le pays, comme Octobre Rose et Novembre Bleu, de commencer à marquer, avec des activités à souligner, les 4 et 15 février, la Journée Mondiale contre le Cancer et la Lutte Internationale contre le Cancer de l'Enfant « Février Jaune ou mois du ruban jaune ».

Elle a justifié ce défi « afin d'unir les synergies dans la lutte contre ce mal qui affecte de plus en plus la vie des enfants, des femmes, des hommes et des personnes âgées, représentant un problème de santé publique mondial préoccupant.

La gouvernante a réaffirmé l'engagement de l'Exécutif à rechercher de meilleurs partenariats pour le diagnostic et le traitement du cancer et d'autres maladies, telles que le VIH/SIDA et la tuberculose, car elles constituent une menace pour l'indice de développement humain.

Elle a ajouté qu'ensemble, les Angolais peuvent participer à la construction d'un Angola avec une meilleure santé, une meilleure qualité de vie et plus d'espoir pour ses populations.

L'événement vise à sensibiliser la population à l'importance du diagnostic précoce du cancer.