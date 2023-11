Angola: Le déminage sur le tracé de la ligne à haute tension reliant Huíla à Huambo

Lubango (Angola) — Le Centre national de déminage (CND) a commencé cette semaine, le processus de nettoyage entre Huíla et Huambo, le long du tracé de la nouvelle ligne électrique à haute tension qui part de Cuanza Norte pour approvisionner le sud.

Les activités vont s'étendre jusqu'en avril 2024 sur une surface de 343 km, dans le cadre d'un projet visant à augmenter la capacité d'approvisionnement en énergie, à résoudre le déficit dans le sud de l'Angola, améliorant ainsi l'accès à l'électricité à travers l'interconnexion du Nord, du Centre et Sud.

Le projet d'électrification vise la couverture de la superficie de la sous-station de Belém do Dambe, la construction de la ligne de transport de 400 kV Huambo/Lubango et d'une nouvelle sous-station de transport vers la capitale Huíla.

La ligne à haute tension jouera un rôle crucial dans l'expansion et le renforcement du réseau de transport d'électricité, en plus de sa contribution à l'interconnexion des systèmes électriques nationaux et d'Afrique australe, des améliorations qui permettront de conserver les surplus d'énergie produits dans les centrales hydroélectriques de Cambambe, Capanda et Laúca.

Ces informations ont été fournies jeudi à l'ANGOP, par le chef du département provincial du CND de Huíla, Tomás Calundungo, faisant savoir que ces opérations seront réalisées par la brigade locale de déminage, avec la mission de rendre, dans un délai de cinq mois, la zone libre des mines.

« L'intention est de garantir la libre circulation des personnes et des biens et de faciliter la reconstruction nationale pour le développement socio-économique du pays et en particulier de la province de Huíla.

La province de Huíla enregistre 17 champs de mines et 19 routes à nettoyer.