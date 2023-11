Afrique Centrale: Vingt-deux sociétés se disputent l'exploration des blocs du Bas Congo et de Kwanza

Luanda — Vingt-deux sociétés, nationales et étrangères, se disputent l'exploration de blocs pétroliers dans les bassins onshore du Bas Congo et du Kwanza.

12 blocs sont en lice, quatre dans le bassin onshore du Bas Congo (CON 2, CON 3, CON 7 et CON 8) et huit dans le bassin onshore de Kwanza (KON 1, KON 3, KON 7, KON 10, KON 13, KON 14, KON 15 et KON 19).

L'annonce a été faite jeudi, à Luanda, lors de la cérémonie d'ouverture des propositions d'appels d'offres pour 2023, au cours de laquelle les entreprises ont présenté leurs candidatures virtuellement et physiquement.

Selon le président de la commission d'évaluation, Alcides Andrade, le concours a été lancé le 6 octobre et s'est terminé le 15 de ce mois.

Il a ajouté que toutes les propositions seront évaluées d'ici fin décembre, de sorte qu'en janvier 2024, les entreprises sélectionnées seront publiées et qu'en mars de la même année, le processus de signature des contrats sera publié.

À son tour, le PCA de l'Agence nationale du pétrole, du gaz et des biocarburants (ANPG), Paulino Jerónimo, a souligné que l'objectif est d'atteindre, d'ici 2025, environ 50 blocs, dont 24 sont actuellement mis aux enchères.

Il a estimé que la loi garantit les bonnes pratiques dans le secteur, basées sur la transparence, la flexibilité des négociations, le respect des normes de santé, de sécurité et d'environnement.

"Nous nous engageons à maintenir notre pays comme un point attractif pour les investissements dans le secteur pétrolier, avec la mise en oeuvre d'un ensemble de réformes définies par le ministère des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz", a-t-il souligné.

Il a dit que l'ouverture et la proposition représentent une étape historique supplémentaire dans les réalisations du secteur, après les appels d'offres de 2019, 2020 et 2021.

"Nous sommes encouragés par l'anticipation d'un résultat positif de la combinaison des volontés entre notre offre et l'intérêt des entreprises (grandes, moyennes et petites), qui parient sur le marché angolais comme une destination idéale pour leurs investissements", a-t-il affirmé.

En présidant la cérémonie d'ouverture de l'événement, le secrétaire d'État au Pétrole et Gaz, José Barroso, a estimé que le concours stimulerait l'émergence de petites et moyennes entreprises pétrolières, favoriserait l'incorporation de main d'oeuvre angolaise qualifiée, ainsi que comment encourager l'innovation technologique et les bonnes pratiques de gouvernance.

"Tous ces facteurs contribueront à atténuer le déclin de la production, à accroître l'exploration et la découverte de nouvelles ressources", a-t-il estimé.

Selon le secrétaire d'État, l'appel d'offres susmentionné marque une autre étape sûre dans le processus d'exploration et de production d'hydrocarbures dans les zones onshore des bassins du Bas Congo et du Kwanza, attirant des entreprises ayant une expérience avérée et des connaissances accumulées dans l'exploration des hydrocarbures dans les bassins avec une complexité géologique reconnue.