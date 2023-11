Afrique Centrale: Des réfugiés de la RDC impliqués dans l'agriculture familiale

Dundo (Angola) — Cent vingt-cinq réfugiés de la République Démocratique du Congo (RDC), hébergés dans le camp de Lóvua, province de Lunda Norte, participent à un programme de promotion de la production céréalière (riz et maïs), soutenu par le Gouvernorat local, le Haut Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés et ses partenaires (ADPP et PAM).

Lancé en 2019, le projet bénéficie également à 25 paysans angolais vivant dans les quartiers environnants et fait partie du programme de réintégration socio-économique des réfugiés qui, en 2017, en raison des conflits ethniques et politiques en RDC, ont cherché refuge et sécurité en Angola.

Sur les 150 paysans, dont des Angolais, 70 se consacrent à la production de riz et 80 produisent du maïs.

Jeudi, les agriculteurs ont commencé à récolter le riz produit sur une superficie de 80 hectares, dont les prévisions indiquent 210 tonnes.

Selon la représentante de l'Aide au Développement de Peuple à Peuple (ADPP) à Lunda Norte, Spelil Roseline Musonza, l'inclusion des réfugiés dans ce projet vise, en plus de leur réintégration, à profiter du potentiel agricole de Lóvua pour la production alimentaire à grande échelle, principalement des céréales.

Elle a indiqué qu'au total, le projet bénéficie à 200 paysans, dont 150 se consacrent à la production céréalière et le reste produit des légumes et des tubercules, ajoutant qu'en plus du soutien financier, à travers le PAM et le HCR, l'Institut de Développement Agraire (IDA), fournit une assistance technique régulière.

14 champs-écoles ont été créés sur place, dont cinq sont actuellement opérationnels.

À son tour, l'administrateur municipal de Lóvua, António Mussumari, a assuré que l'administration municipale travaillerait pour fournir le soutien nécessaire pour permettre l'agriculture mécanisée dans les campagnes et garantir l'augmentation des superficies et des niveaux de production.

Il a dit que l'administration ferait également des efforts pour améliorer les routes d'accès, afin de stimuler le flux de production.

En 2017, un groupe de 35 000 citoyens congolais ont cherché protection dans la province de Lunda Norte, en Angola, après avoir fui les actes de violence dans la région du Kasaï, dans leur pays.

Actuellement, après plusieurs processus de rapatriement volontaire et organisé, plus de six mille réfugiés sont hébergés dans le camp de Lóvua.