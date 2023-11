Mali: Kidal - Des images de tunnels alimentent les rumeurs et la désinformation

La reprise de Kidal par l'armée malienne et les mercenaires de Wagner ne met pas fin à la guerre de l'information que se livrent Bamako et les groupes rebelles sur les réseaux sociaux. Depuis le début de l'offensive malienne, on ne compte plus les fausses informations en ligne. La dernière en date fait état de supposés tunnels et d'installations souterraines qui serviraient de refuge à des hauts responsables qualifiés de « terroristes » par les autorités.

La vidéo a été visionnée plus d'un million de fois, rien que sur une publication Facebook. On y voit un caméraman s'enfoncer dans un étroit tunnel de terre débouchant sur une salle plus vaste renforcée par des structures en tôle ondulée. La légende de la publication l'assure, ce tunnel a été « découvert à Kidal par les Fama ». En commentaires ou dans d'autres publications, certains affirment que « des chefs terroristes et leurs alliés français » y avaient trouvé refuge. D'autres comptes assurent même que l'ouvrage permettait de relier les pays voisins, Niger et Burkina Faso, également frappés par le terrorisme. En réalité, cette vidéo, repérée par les fact checkers maliens, a été sortie de son contexte.

Une recherche par image inversée permet d'établir que ces images sont issues d'une vidéo datant de 2019 montrant une ancienne station radio militaire enterrée dans une falaise du Sud de l'Angleterre. La bande son originale laissant entendre des conversations en anglais a été volontairement effacée pour tromper les internautes. Autre élément trahissant la supercherie, les tags sur les murs sont exclusivement en anglais, une langue peu parlée dans cette région du Mali.

Les infox au bout du tunnel

L'armée française a quitté Kidal en 2021 et s'est longtemps contentée de petits détachements de forces spéciales opérant dans la région. Les caches de terroristes, quant à elles, ont été démantelées lors des opérations franco-tchadiennes de début 2013 dans l'Adrar des Iforas au Nord de Kidal. D'importantes quantités de matériels et des armes avaient été retrouvées dans des bases souterraines dont certaines étaient consolidées par des poutrelles métalliques. Un mode de construction qui n'a pas grand-chose à voir avec le Tunnel du Hampshire visible dans cette vidéo.

Il y a quelques jours, c'étaient des images de la cache à Tikrit de l'ancien dictateur irakien Saddam Hussein qui étaient publiées par des comptes soutenant l'armée malienne pour la faire passer pour un tunnel secret à Aguelhok dans le Nord du Mali.