Congo-Kinshasa: Plus de 916 ouvrages prêts et 60.000 emplois directs créés, PDL-145 T - La vision de Félix Tshisekedi en marche !

Au cours d'un briefing-presse tenu dans la soirée d'hier, jeudi 16 novembre 2023, Judith Tuluka et Patrick Muyaya ont présenté le bilan de mise en oeuvre du Programme de Développement Local de 145 Territoires dont le lancement est intervenu, à ce jour, depuis deux ans et sept mois. Respectivement Ministre d'Etat au Plan et Ministre de la Communication et Médias, Porte-parole du Gouvernement, ces deux membres du Gouvernement ont démontré, à l'attention des professionnels des médias, la quintessence de ces réalisations impulsées par le Chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.

Dans sa brève présentation, la Ministre d'Etat, Ministre du Plan a d'abord donné les raisons qui ont poussé le gouvernement à mettre en place le PDL-145T. « En effet, ce programme a été initié pour réduire la fracture entre le milieu urbain et le milieu rural. Il était question également de répondre aux questions : Comment aider la population à avoir de soins de santé appropriés ? Aider les élèves à étudier dans de conditions acceptables ?

Ainsi, une réflexion a été menée au niveau du gouvernement, de discussions étaient menées avec les administrateurs du territoire. C'est donc un programme participatif qui a pris en compte les besoins exprimés par la population locale », a insisté la Ministre d'Etat.

A noter aussi que le programme PDL-145T a trois composantes qui sont les services sociaux de base (écoles, routes de desserte agricole, électrification, desserte en eau), Le renforcement des capacités locales ainsi que le développement d'une chaîne de valeur transformatrice pour appuyer l'agriculture.

En termes de difficultés et défis durant l'exécution de ce programme, il est à retenir le prix de ciment assez exorbitant dans certains coins du pays, le problème d'Insécurité, la nécessite pour les entreprises qui ont soumissionné d'avoir de garantie bancaire; l'absence ou rareté de main d'oeuvre qualifiée pour ne citer que ceux-là.

Ainsi, pour bien exécuter ce programme, trois agences ont eu la charge de mener les travaux. Il s'agit du Programme des Nations Unies pour le Développement, le Bureau Central de Coordination et la Cellule d'exécution des Financements en faveur des Etats Fragiles.

A ce jour, ont affirmé les membres du Gouvernement, le PNUD a construit 17 écoles, 0 centre de santé, 2 bâtiments, soit un total de 17 ouvrages et il en reste 746 à livrer.

Quant à lui, le BCECO a érigé 98 écoles, 75 centres de santé, 0 bâtiment, soit 173 et 558 restes à livrer. Et enfin, la CFEF a élevé 202 écoles, 141 centres de santé, 21 bâtiments administratifs, soit 364 et il reste 271 ouvrages à livrer.

En termes de décaissement, 511 millions USD déjà décaissés. « Si on parle de lenteur de décaissement, cela est dû à la rareté de banques dans le Congo profond où s'exécutent les travaux. Aussi, les entreprises doivent justifier l'argent reçu avant d'en recevoir une autre partie », a expliqué la Ministre d'Etat en charge du Plan