Sénégal: Université du Sine-Saloum - Macky Sall satisfait du taux de réalisation des infrastructures

Quelques minutes après sa descente d'avion, hier aux environs de 10h47, le président de la République, Macky Sall, s'est ensuite rendu aux campus pédagogiques de l'université du Sine-Saloum El Hadji Ibrahima Niasse de Mbadakhoune, située non loin de là, à une dizaine de kilomètres. Après celle du ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Innovation et la Recherche scientifique, Moussa Baldé, effectuée vendredi dernier, cette visite est d'un satisfecit général. Surtout pour le président Macky Sall qui a constaté sur place des travaux exécutés à une hauteur de plus de 80%.

Pour un montant d'investissement de 34 milliards de francs CFA ce temple universitaire est un moyen sûr de renforcement de l'espace universitaire, de diversification de l'enseignement supérieur, mais de fixer les étudiants dans leurs terroirs, tout en leur assurant un enseignement de qualité. En dépit des bâtiments entièrement réalisés et un matériel didactique et de laboratoire déjà en place, on ne peut aujourd'hui se permettre d'imaginer une rentrée académique avant le premier semestre de l'année 2024.

Autrement dit durant le mois de mars de la même année. Toutefois, dans cet espace universitaire, les travaux liés à la voirie du périmètre d'accès et le butinage du tronçon ralliant l'université à la ville de Kahone attendent encore. Un sous projet pour lequel le président de la République a donné des instructions claires en faveur de son accélération afin de respecter les délais fixés, pour le démarrage des cours à la date indiquée.