Maroc: M'diq-Fnideq - Présentation des réalisations de l'INDH entre 2019 et 2023

M'diq — Le Comité provincial de développement humain (CPDH) de la préfecture de M'diq-Fnideq a présenté, jeudi, les réalisations de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH) entre 2019 et 2023, et approuvé une série de projets à fort impact sur les catégories cibles.

Cette réunion a été aussi l'occasion de s'arrêter sur l'état d'avancement de la mise en oeuvre des projets approuvés durant la période 2019-2023, et de présenter les réalisations accomplies au profit des catégories cibles, notamment les jeunes, les générations montantes et les groupes vulnérables.

S'exprimant à cette occasion, le gouverneur de la préfecture de M'diq-Fnideq, Yassin Jari, a souligné qu'environ 109 projets intégrés et actions directes ont été programmés durant la période 2019-2023, dans le cadre de trois programmes, avec une enveloppe budgétaire globale de 162,40 millions de dirhams (MDH), dont 91,7 MDH comme contribution de l'INDH, soit un effet de levier de 56%.

M. Jari a précisé que les rapports réalisés par les secteurs ministériels, les institutions et associations partenaires, ainsi que les agents d'autorité en leur qualité de présidents des comités locaux de développement humain (CLDH), ont montré que le nombre de bénéficiaires directs de ces programmes et projets a atteint 191.220 personnes, soit 70% de la population totale, qui s'élève à 269.927 habitants, notant que ces projets ont bénéficié à toutes les collectivités territoriales relevant de la préfecture de M'diq-Fnideq.

Il a affirmé que l'impulsion de la dynamique souhaitée à travers la réalisation des projets de l'INDH est liée à la forte adhésion de tous les acteurs dans le cadre d'une approche participative, soulignant la nécessité de poursuivre la supervision de la mise en oeuvre des projets et d'assurer leur suivi, afin de garantir leur achèvement dans les délais fixés.

Le gouverneur a relevé que la réussite de la 3è phase de l'INDH nécessite davantage de mobilisation et de prospection de l'avenir, à travers le renforcement de la convergence entre les programmes de l'Initiative et les autres programmes sectoriels et programmes d'action des conseils élus, et le développement d'une vision réaliste d'un plan pluriannuel qui répond aux objectifs de développement humain et se base sur les résultats d'un diagnostic territorial, qui prend considération les particularités de chaque commune.

Cette réunion, la 3è du CPDH au titre de 2023, a été l'occasion d'évaluer l'impact des projets réalisés durant cette période sur les indicateurs de développement humain, et d'approuver les projets proposés par les CLDHs, notamment la création d'un Centre d'addictologie à Fnideq (6,1 MDH), le projet de la Maison de la femme artisane à M'diq (1 MDH), la création d'un espace au profit des femmes rurales pour la promotion des produits locaux (600.000 dirhams), et la création d'un marché solidaire au village artisanal de Martil (1 MDH).

Parmi les projets approuvés figurent également la création d'un Centre d'oncologie, l'acquisition d'une unité mobile d'assistance sociale, le soutien à des programmes sociaux en faveur des groupes vulnérables et le financement des projets au profit des coopératives productives, des femmes sans source de revenu stable et des jeunes porteurs de projets générateurs d'emplois, ainsi que le soutien aux activités socio-sportives.

A cette occasion, le chef de la division de l'action sociale (DAS) à la préfecture de M'diq-Fnideq, Mohamed El Barkouki, a indiqué que le taux de réalisation des 109 projets programmés durant la période 2019-2023 a dépassé 60%, tandis que les taux d'engagement et de performance ont atteint respectivement plus de 98% et 88%, notant que les indicateurs atteints sont très positifs, par rapport à ceux enregistrés aux niveaux national et régional.

Le responsable a souligné que cette réunion a été l'occasion d'examiner des propositions de nouveaux projets à fort impact social, en l'occurrence la création d'un Centre d'addictologie à Fnideq et un Centre de la santé reproductive, qui sera réalisé en partenariat avec le ministère de la Santé et de la protection sociale.

Cette réunion a été marquée par la présentation d'exposés par les institutions partenaires, notamment les secteurs de l'éducation, de la santé, de la formation professionnelle et de l'entraide nationale, et des exemples de projets pilotes d'auto-entrepreneurs, qui ont été soutenus dans le cadre de la 3è phase de l'INDH.