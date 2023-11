Maroc: Inde - La gastronomie marocaine à l'honneur à New Delhi

New Delhi — L'Ambassade du Maroc en Inde a organisé, mercredi et jeudi à New Delhi, un festival gastronomique marocain raffiné, transportant les convives dans un voyage sensoriel à travers les saveurs riches et les traditions culinaires exquises du Royaume.

Cet événement, qui s'inscrit dans le cadre de la promotion des excellentes relations culturelles entre le Maroc et l'Inde, a été organisé en collaboration avec la Cheffe Aneesa Waheed, spécialisée dans la gastronomie marocaine.

Au cours de ce voyage gustatif, dont l'inauguration a été marquée par la présence de la ministre d'Etat indienne aux affaires extérieures et à la culture, Meenakshi Lekhi, ainsi que d'autres personnalités de renom, des plats emblématiques, soigneusement préparés et habilement revisités par la Cheffe, ont été présentés pour éveiller les palais et promouvoir la délicatesse des saveurs marocaines.

Le festival, organisé dans le fameux Leela Palace de la capitale indienne, a réuni également un grand nombre de chefs de missions diplomatiques accrédités à New Delhi, accompagnés de hauts représentants du ministère indien. Des figures éminentes du monde des affaires, de l'art et de la culture indienne ont aussi pris part à l'événement.

L'initiative a profité aussi de la double célébration de la grande Fête indienne de Diwali et de la Fête de l'Indépendance du Maroc, commémorée le 18 novembre.

"Cette initiative est venue à point nommé après l'ouverture récente du Bureau de l'Office national marocain du Tourisme (ONMT) à Delhi, visant à renforcer les liens culturels et économiques entre le Maroc et l'Inde et stimuler les échanges humains, notamment avec l'introduction du e-visa d'entrée au Maroc sans conditions pour les ressortissants indiens, en janvier 2023", a indiqué à cette occasion l'ambassadeur du Maroc en Inde, Mohamed Maliki.

M. Maliki a, en outre, affirmé que ce festival, au-delà de l'aspect gastronomique, a constitué une occasion particulière pour souligner l'importance des échanges culturels entre le Maroc et l'Inde. "Il a contribué à consolider des liens amicaux avec les autorités et les décideurs des pays d'accréditation, renforçant ainsi les bases d'une coopération fructueuse", a-t-il affirmé.

La présence de la Cheffe Anessa a ajouté une dimension unique à cet événement, mettant en avant la créativité et la diversité de la gastronomie marocaine. Son expertise a constitué un véritable pont culinaire entre les deux nations, renforçant les liens déjà forts qui unissent le Maroc et l'Inde.

"Je suis ravie et honorée d'avoir pu partager ma passion et amour pour la cuisine marocaine ici à New Delhi", a déclaré la Cheffe d'origine indo-américaine, affirmant que l'idée fondamentale derrière ce gala gastronomique est "de présenter une cuisine marocaine authentique en Inde".

"Nous voulons que les plats représentent ce qu'est réellement la cuisine marocaine" a souligné la Cheffe, faisant savoir que l'élaboration du menu a pris environ trois semaines.

De la salade marocaine rafraîchissante au couscous aux sept légumes, chaque plat était une expérience sensorielle et un témoignage de la passion et du dévouement d'Aneesa Waheed pour la cuisine marocaine authentique.

La Cheffe a, à cette occasion, annoncé l'ouverture prochaine d'un nouveau restaurant marocain à Hyderabad, au sud de l'Inde, qui marque une étape passionnante dans sa mission de faire découvrir la véritable essence de la cuisine marocaine en Inde.

Au-delà de l'aspect gustatif, cet événement a également servi de plateforme pour célébrer et partager l'héritage culinaire marocain. Les convives ont été invités à plonger dans l'histoire derrière chaque plat marocain, tout en découvrant la générosité et la convivialité du peuple marocain.