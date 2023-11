Congo-Brazzaville: CNTR - La session inaugurale du plan stratégique pluriannuel prévue le 21 novembre

Le président de la Commission nationale de transparence et de responsabilité dans la gestion des finances publiques (CNTR), Joseph Mana Fouafoua, a annoncé le 16 novembre, à la clôture de la 4e session ordinaire, que son institution s'attèle à élaborer son plan stratégique pluriannuel dont la session inaugurale aura lieu le 21 novembre.

Organisée conformément aux conclusions du séminaire sur l'appropriation de la loi n°10-2017 du 9 mars 2017 portant code relatif à la transparence et à la responsabilité dans la gestion des finances publiques, la session connaîtra la participation des représentants des institutions nationales, des administrations publiques et des partenaires au développement.

« Ce plan servira de marqueur pour la CNTR sur la période 2024-2028 et permettra de renseigner chaque année sur l'état de la transparence dans la gestion des finances publiques dans notre pays. C'est un challenge et nous devons le relever pour continuer à bénéficier de la confiance placée en nous et nous réjouir de ce que nous aurions contribué résolument à l'amélioration de la gouvernance des finances publiques de notre pays », a déclaré Joseph Mana Fouafoua.

Selon lui, après environ trois ans d'existence, la CNTR a résolu de s'ouvrir à l'international en participant à des conférences, colloques et ateliers pour des échanges d'expérience avec des organisations œuvrant dans la prévention et la lutte contre la corruption. Le but étant, entre autres, de promouvoir les outils de transparence et de redevabilité dans la gestion des finances publiques.