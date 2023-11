Soudan: Célébration des sacrements et bénédiction des couples - Les missionnaires continuent malgré la guerre

Khartoum — La guerre en Ukraine et les graves conflits qui se déroulent actuellement à Gaza ont éclipsé dans tous les médias internationaux la crise tout aussi sanglante qui sévit au Soudan depuis le 15 avril (voir Fides 17/4/2023).

A l'heure actuelle, le nombre de personnes déplacées et de réfugiés au Soudan dépasse les 6 millions, et les bombes continuent à tomber, frappant sans distinction. Vendredi dernier, le 3 novembre, on a appris qu'une bombe avait frappé la résidence Dar Mariam des soeurs salésiennes à Shajara, faisant plusieurs blessés.

"Malgré la profonde tristesse pour ce qui arrive à nos communautés, nous sommes reconnaissants au Seigneur pour les bénédictions continues qui nous parviennent dans le camp pour personnes déplacées de Jeberona, à Khartoum. Ces derniers jours, nous avons notamment transmis les premiers sacrements de la vie chrétienne - le baptême, l'eucharistie et la confirmation - à de nombreux jeunes de notre chorale, ainsi que la bénédiction de quelques couples". C'est ce qu'a déclaré le Père Yousif William Idris El Tom, le seul missionnaire combonien qui reste à Omdurman.

"Trois de nos six communautés au Soudan ont été temporairement abandonnées, à notre grand regret", a déclaré le supérieur provincial des Missionnaires Comboniens, le père Diego Dalle Carbonare. Elles sont parmi les plus anciennes de l'Institut, remontant à l'époque où nos premiers frères sont revenus à Khartoum et Omdurman après les tarīqahs, les confréries religieuses musulmanes, de la Mahdiyyah." Le père Yousif est toujours sur place et continue d'encourager les communautés chrétiennes de la région.

La tarīqah la plus puissante et la mieux organisée est celle de la Mahdiyyah. Ses adeptes ont mené un soulèvement contre le régime turco-égyptien (1821-85) et ont établi un État indépendant au Soudan qui a duré de 1884 à 1898. La Mahdiyyah et la Khatmiyyah ont formé la base des partis politiques qui ont émergé au Soudan dans les années 1940 et ont continué à jouer un rôle dominant dans la politique du pays au cours de la période qui a suivi l'indépendance.