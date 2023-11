Afrique: Transition énergétique – Un groupe énergétique et l'université de Luiss lancent le premier réseau international

La multinationale Eni, opérant dans le secteur énergétique et l'université italienne Luiss lancent aujourd'hui à Rome le Réseau international sur la transition énergétique en Afrique (Inaet). Ce réseau réuni de grandes institutions, des universités, des groupes de réflexion et des chercheurs d'Afrique, d'Europe et du monde entier pour mettre en place un pôle commun sur la transition du continent. Rapporte une source officielle.

Selon cette source, l'Afrique abritant certaines des économies à la croissance la plus rapide au monde, la transition énergétique offre d'énormes possibilités au continent. L'ambition de l'inaet est d'exploiter ce potentiel, en explorant de nouvelles voies de collaboration entre les principaux acteurs concernés.

La conférence inaugurale de deux jours à Rome, qui se tient aujourd'hui et demain, verra la participation d'universités, de centres de recherche et d'institutions de haut niveau d'Afrique du Sud, d'Algérie, du Congo, de Côte d'Ivoire, d'Égypte, d'Éthiopie, du Kenya, du Mozambique, du Nigeria et du Rwanda. La cote d'ivoire est représentée par le Professeur Sako Koita Mohamed, expert en transition énergétique, directeur de l’Ecole de formation continue et perfectionnement des cadres de l’Inphb.

Il s’agira pour ses experts africains de créer des synergies avec des universités et des institutions européennes et internationales, telles que l'Institut universitaire européen, le Fonds monétaire international, l'Organisation des nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (Fao), l'Agence internationale pour les énergies renouvelables (Irena), le Conseil atlantique, le ministère italien des affaires étrangères, la Cassa Depositi e Prestiti et d'autres parties prenantes concernées.

En associant l'expérience universitaire de pointe de l'université Luiss au savoir-faire de la multinationale italienne et à sa présence étendue et profondément enracinée en Afrique, l'événement prévoit d'aborder cinq grandes priorités : les mesures d'atténuation et d'adaptation au changement climatique ; les voies de développement de l'Afrique et les ressources nécessaires ; les perspectives de la jeune génération sur la transition énergétique; les priorités africaines dans la transition énergétique ; les acteurs internationaux et le rôle du secteur privé dans la transition énergétique en Afrique.

A noter qu’Eni est présente en Afrique depuis les années 1950 et opère actuellement dans 14 pays du continent. L'entreprise s'est engagée à améliorer l'accès à l'énergie en Afrique grâce à un large portefeuille de projets, allant de la production d'énergie traditionnelle à la production d'énergie renouvelable, en passant par des initiatives innovantes.

Quant à l'Université Luiss, actuellement classée 14e pour les études politiques et internationales dans le prestigieux classement QS 2023 par matière, contribue activement à la formation de la future classe dirigeante africaine. Grâce au Projet Afrique Subsaharienne, financé par le groupe énergétique en question elle-même, cette université offre des bourses à des étudiants d'Angola, du Mozambique, du Nigeria, du Congo, de Gambie, du Ghana, du Rwanda et du Burundi : ces étudiants sont appelés à devenir les nouveaux leaders mondiaux et à gérer les défis géopolitiques, économiques et environnementaux des années à venir sur leur continent.