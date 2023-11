Tunisie: Must University et AM-MEDIA PLUS - Pour une formation internationale et certifiante en RSE

Cette alliance entre Must University et AM-Media plus s'annonce comme une étape cruciale dans la redéfinition des normes éducatives et professionnelles, positionnant la Tunisie en tant que leader dans la promotion de la Responsabilité Sociétale des Entreprises.

Must University et AM-Media Plus ont signé officiellement mardi leur partenariat stratégique, marquant le lancement de formations professionnelles certifiantes axées sur la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE). L'objectif de ce partenariat transcende la simple acquisition de connaissances.

Transformer l'éducation

Dans ce cadre, Khalil Amiri, président de Must University, a mentionné que cette signature de l'accord de partenariat entre l'université et l'agence de communication AM-Media Plus vise à annoncer le lancement de tout nouveau programme de formation en Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE), le premier fruit de cette collaboration entre les deux institutions.

"Le programme certifiant en RSE, que nous venons de lancer, est un rêve d'une importance cruciale pour les professionnels et chefs d'entreprise ainsi que les étudiants, quel que soit leur domaine de spécialisation, que ce soit la finance, l'architecture, l'ingénierie, ou autres", a-t-il souligné.

Il a ajouté qu'aujourd'hui, les entreprises tunisiennes sont appelées à intégrer la durabilité et l'approche RSE dans leur stratégie pour tirer profit des opportunités, promouvoir leur image de marque et répondre aux exigences réglementaires.

"La RSE constitue un pilier fondamental des valeurs de notre université. Notre but est de transformer l'éducation, car la formation supérieure ou professionnelle n'est pas seulement un moyen d'acquérir des connaissances ou de décrocher un emploi, mais représente une force capable de façonner les esprits et transformer les sociétés... Notre objectif est donc de maîtriser les principes fondamentaux et les stratégies de déploiement de l'approche RSE... Comme disait Henry Ford "se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite", a-t-il encore affirmé.

De son côté, Manel Arfa, PDG d'AM-Media Plus, a déclaré que l'agence est à l'origine du premier forum international de la RSE en Tunisie qui vient d'achever sa deuxième édition. Dans ce même cadre, elle a annoncé que la troisième édition aura lieu les 8 et 9 mai 2024 à Tunis.

"Cette occasion permet de créer un impact positif dans notre société et environnement. Ce changement se manifeste lorsque nous soutenons des entreprises qui intègrent des valeurs fondamentales... A travers ce partenariat, nous souhaitons nous approcher de l'entreprise et l'accompagner dans sa transformation vers plus de durabilité", a conclu Mme Arfa.