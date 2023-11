Tunisie: La culture au coeur de l'économie - Un appel à la montée en gamme du tourisme

Le développement d'un tourisme de qualité et l'essor de l'économie tunisienne sont intrinsèquement liés à une valorisation accrue de notre riche patrimoine culturel. A son tour, la culture doit s'intégrer pleinement dans la dynamique économique du pays.

Le tourisme et l'économie de la culture sont deux secteurs clés qui peuvent contribuer de manière significative au développement économique, mais ils nécessitent une approche globale, une collaboration entre les acteurs publics et privés, ainsi qu'une interaction précoce pour maximiser leurs avantages économiques.

Un tourisme plus responsable

Le tourisme culturel offre de nombreuses opportunités de développement économique tout en préservant le patrimoine culturel. En investissant dans ce secteur, on peut créer des emplois, stimuler la croissance économique et offrir des expériences inoubliables aux voyageurs. Les richesses culturelles, artistiques et historiques d'une région peuvent donc devenir des atouts majeurs pour attirer les visiteurs du monde entier.

Cependant, il est essentiel de développer le tourisme culturel de manière responsable. Cela signifie veiller à ce que le développement touristique respecte l'environnement, les spécificités régionales et les besoins des communautés locales. L'équilibre entre le développement économique et la préservation culturelle doit être maintenu pour que ces atouts continuent de prospérer à long terme. Dans ce même cadre, le développement du tourisme culturel ne peut être atteint qu'avec une collaboration étroite entre le gouvernement, les entreprises privées, les organisations culturelles et les communautés locales. Ensemble, ils peuvent concevoir des politiques et des initiatives qui favorisent la croissance durable du secteur tout en garantissant que les avantages économiques se répercutent sur la population locale. Les festivals culturels, les musées, les sites historiques et les événements artistiques sont autant de catalyseurs potentiels pour le développement économique. Ils attirent les touristes, créent des emplois dans le secteur de la restauration, de l'hébergement et des activités connexes et génèrent des revenus pour les artisans locaux et les petites entreprises.

Dans le même temps, l'économie de la culture joue un rôle clé dans la diversification de l'économie nationale. L'investissement dans les arts, la musique, la littérature et les industries créatives stimule la créativité et l'innovation, tout en créant des opportunités d'emploi dans des secteurs, tels que le cinéma, la mode et les médias. Ceci pour dire que le tourisme culturel et l'économie de la culture sont des moteurs puissants du développement économique. Cependant, pour maximiser leur impact positif, il est impératif d'adopter une approche responsable et de favoriser la collaboration entre tous les acteurs concernés, car en investissant dans ces secteurs tout en préservant notre patrimoine culturel, on peut construire un avenir prospère pour les générations à venir.

La culture, un moteur puissant aussi

La valeur de la culture en tant que catalyseur de l'attractivité touristique est indéniable. Elle ne se limite pas à la préservation et à la mise en valeur des sites historiques, des monuments et des musées, bien que ceux-ci revêtent une importance cruciale. La culture s'étend également à la création artistique, soutenue par le développement d'infrastructures culturelles de renom.

La Tunisie possède une expérience précieuse dans le domaine de la création de studios d'enregistrement et de tournage et a accueilli diverses productions cinématographiques internationales. Ces initiatives ont non seulement stimulé la créativité artistique, mais elles ont également généré des emplois et des opportunités économiques considérables. Cependant, malgré ces réussites ponctuelles, il est essentiel de reconnaître que notre approche en matière de culture et d'économie a parfois souffert d'un manque de continuité dans la mise en oeuvre de projets et de programmes intégrés. La décennie 2011-2021 a été marquée par des défis, tels que la menace terroriste et la pandémie du Covid-19, qui ont entravé la pleine réalisation du potentiel du duo tourisme-culture.

Dans notre pays, pendant longtemps, la culture a été perçue principalement comme un vecteur d'enrichissement intellectuel, un gardien de notre identité et une fenêtre ouverte sur les civilisations du monde. Malheureusement, elle est souvent restée en marge des stratégies gouvernementales en matière d'économie.

Aujourd'hui, les temps changent et il est impératif que l'Etat accorde à ce vaste domaine, porteur d'un potentiel de progrès économique et social considérable, la priorité nationale qu'il mérite. La culture peut être un moteur puissant pour l'essor du tourisme et de l'économie tunisienne dans son ensemble, si on investit dans sa valorisation, sa promotion et sa durabilité.

Le tourisme culturel et l'économie de la culture sont aussi des forces motrices du développement économique. Leur potentiel est immense, mais seule une approche responsable et une collaboration étroite peuvent transformer ce potentiel en réalité. Reconnaître la culture comme un pilier essentiel du développement est la clé d'un avenir prospère. La Tunisie peut ainsi tisser une dynamique économique nationale durable, où le tourisme et la culture fusionnent pour créer un héritage riche et prospère pour les générations futures. Il est temps donc d'ériger des politiques cohérentes et durables, permettant à la culture de jouer le rôle stratégique qui lui revient dans notre dynamique économique nationale.

Il est, donc, temps que la culture soit reconnue comme un pilier essentiel de notre développement économique. L'avenir de la Tunisie repose sur la montée en gamme de son tourisme, et la culture en est la clé. Il est temps aussi de mettre en place des politiques cohérentes et durables pour que la culture joue le rôle stratégique qui lui revient dans notre dynamique économique nationale.