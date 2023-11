Maroc: EEP - 19,5 MMDH de recettes attendues en 2024

Les projections des recettes en provenance des établissements et entreprises publics (EEP) au titre de l'année 2024, s'élèvent à 19,5 milliards de dirhams (MMDH), selon le document de programmation budgétaire triennale (PBT) globale pour la période 2024-2026, publié mercredi par le ministère de l'Economie et des Finances.

Ces recettes devraient revenir à 18,8 MMDH en 2025, avant d'atteindre 19,1 MMDH en 2026, précise le ministère dans ce document, relevant que ces prévisions sont établies sur la base des réalisations de 2022, des prévisions de clôture de 2023 et des projections des situations financières des EEP concernés.

Ces projections tiennent compte de la mise en oeuvre des dispositions contenues dans la loi-cadre relative à la réforme des EEP visant à renforcer le rôle de l'Etat actionnaire et à rationaliser la gestion du portefeuille public en mettant l'accent sur sa performance, à travers notamment l'opérationnalisation de l'Agence nationale de gestion stratégique des participations de l'Etat et de suivi des performances des établissements et entreprises publics, indique la même source.

Concernant les financements innovants, le recours à ces mécanismes devra se poursuivre afin d'assurer les ressources supplémentaires nécessaires au maintien de l'effort d'investissement de l'Etat, fait savoir le ministère.

Les recettes, à ce titre, devraient ainsi se renforcer et sont prévues à 35 MMDH par an sur la période 2024-2026. S'agissant des recettes au titre des cessions des participations de l'Etat, elles sont évaluées à 5 MMDH par an sur la même période.