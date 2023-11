Congo-Kinshasa: 30ème sommet de l'APEC pour «Un avenir résilient et durable pour tous»

San Francisco, aux États-Unis, accueille du 14 au 17 novembre 2023 le 30e Sommet de la Coopération économique pour l'Asie-Pacifique (APEC). Les dirigeants des pays membres de l'organisation vont échanger autour du thème : «Créer un avenir résilient et durable pour tous».

Fidèle à son idéal de départ, à savoir la facilitation de la croissance économique, la coopération, les échanges et l'investissement de la région Asie-Pacifique, les questions économiques seront largement débattues au cours de ce sommet dans un contexte de la montée des facteurs d'instabilité et d'incertitude dans l'économie mondiale. Les pays de l'APEC, en tant que moteur économique de la croissance mondiale, doivent accorder leurs vues pour donner un souffle plus vivifiant à l'économie post-Covid. C'est bien de résilience dont il est question afin de résister aux soubresauts d'un monde instable. Représentant 38% de la population mondiale, soit près de 3 milliards de personnes, environ 62% du PIB et près de la moitié du commerce mondial, les membres de l'APEC mesurent la place qu'ils occupent dans la bonne marche de l'économie à l'échelle de la planète.

En plus des questions économiques qui vont occuper largement les échanges, le sommet va se pencher aussi sur les thématiques liées à la durabilité et la réduction des émissions du CO2 par les économies dans le cadre de la lutte contre le changement climatique.

Il est à souligner que la Chine a été au premier plan des initiatives en faveur de la dynamisation de la coopération économique dans la région Asie-Pacifique. Son engagement pour la stabilité et la prospérité dans cette région s'est traduit à travers des propositions comme la « communauté de destin Asie-Pacifique », le «rêve pour l'Asie-Pacifique» et le «partenariat Asie-Pacifique»,proposées par le président chinois Xi Jinping. A titre d'exemple, le volume des échanges commerciaux entre la Chine et la région Asie-Pacifique a atteint, en 2022, 3 100 milliards de dollars américains, soit une augmentation de 19,2 % sur un an, représentant 36,8% du commerce extérieur total de la Chine. Dans le cadre de la mise en oeuvre du Partenariat économique régional global (RCEP) de haute qualité, la Chine a apporté un appui supplémentaire aux autres États membres. Le volume total des importations et des exportations a atteint 12 950 milliards de yuans, soit une augmentation de 7,5 % sur un an.

Cette année marque le 45e anniversaire de la mise en oeuvre de la politique de réforme et d'ouverture de la Chine. À cette occasion particulière, si l'on considère aussi bien les relations entre la Chine et la région Asie-Pacifique que celles entre la Chine et le monde, l'inspiration historique qu'elles contiennent est inestimable. Après la réforme et l'ouverture, l'APEC était la première organisation de coopération économique au niveau régional à laquelle la Chine a participé. La Chine a avancé pas à pas dans ses réformes, accélérant son ouverture au monde extérieur, dans le but de partager les opportunités de développement avec la région Asie-Pacifique et le monde sans oublier son propre développement.