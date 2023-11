Congo-Kinshasa: Présidentielle 2023 - Moïse Katumbi dévoile son programme quinquennal 2024-2028

Candidat Président de la République, Moïse Katumbi a, via son équipe conduite par Christian Mwando, dévoilé son programme quinquennal 2024-2028. L'événement a eu lieu lundi 13 novembre dernier à Kinshasa. Ce projet de société intitulé « Alternative 2024 pour un Congo uni, démocratique, prospère et solidaire », vise à rebâtir progressivement un Etat congolais fort, fiable et stable. Il tient également à restaurer son autorité ainsi que sa crédibilité à l'intérieur comme à l'extérieur de la RDC. Il comporte 36 objectifs spécifiques et 291 actions dont les plus urgentes s'inscrivent dans le secteur de la sécurité.

«Héritiers d'un pays aux potentialités incommensurables tant sur le plan des ressources naturelles qu'humaines, force est de constater que les congolais et les congolaises peinent à lui donner la place qu'il mérite dans le concert des nations : un pays riche, fort, influent et dont les populations jouissent amplement de l'abondance des ressources naturelles dont il dispose. Ce pays, c'est la République Démocratique du Congo », a déploré Christian Mwando, représentant du chairman Moïse Katumbi, avant toutefois de procéder à la présentation dudit programme.

Ainsi, il a notamment signalé que ce projet de société est axé sur quatre piliers stratégiques. Il s'agit d'une série de transformations institutionnelles dont la transformation structurelle de l'économie, la transformation sociale et la transformation durable.

A l'en croire, les transformations institutionnelles vont poser les jalons pour l'avènement de toutes les autres transformations. Elles constituent des pré-requis pour générer la richesse, la redistribuer et l'utiliser pour l'amélioration des conditions de vie des congolais. Elles visent à la consolidation de l'Etat, de la démocratie, de la paix et de la lutte contre la corruption. Alors que la transformation structurelle de l'économie, quant à elle, vise à générer la richesse nécessaire pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Il s'agit d'une série de transformations qui visent à assurer une croissance économique robuste, inclusive et résiliente en s'appuyant sur les activités à forte croissance, tenant compte des aspects de durabilité.

Par ailleurs, les deux derniers piliers dudit programme dont les transformations sociales visent la valorisation du capital humain et la promotion de la prospérité partagée. Elles vont également assurer la fourniture et l'accès aux services sociaux de base à toutes les couches de la population congolaise avec pour principe de base de ne laisser personne pour compte dans la perspective d'avoir une population en parfaite santé, heureuse, épanouie et productive. Les transformations durables vont mettre l'accent sur le renforcement et la réforme de la gouvernance et la politique environnementales notamment : la planification spatiale de la RDC, la politique forestière et environnementale, l'adoption des pratiques agricoles durables, l'assainissement et la gestion des déchets.

Le programme est chiffré à 145 milliards USD. Il comporte 36 objectifs spécifiques et 291 actions dont les plus urgentes s'inscrivent dans le secteur de la sécurité. Dans ce contexte, le programme propose une lutte « acharnée » pour recouvrer l'intégrité territoriale de la RDC menacée de manière permanente dans sa partie orientale. Il vise à la formation des brigades de réaction rapide à déployer dans les provinces de l'Ituri, du Nord-Kivu et du Sud-Kivu et à la construction de trois bases militaires pour abriter les brigades formées afin d'anéantir toutes les forces négatives et de rétablir la sécurité et la paix à l'Est de la RDC.