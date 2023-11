Congo-Kinshasa: Report du Forum national sur la culture , Balufu Bakupa - « Nous avons rencontré des difficultés dues à diverses contraintes »

Initialement prévu du 16 au 18 novembre 2023 à Kinshasa, le Sommet national sur la culture et les droits d'auteur en République Démocratique est reporté pour l'année prochaine.

« Le comité d'organisation a rencontré des difficultés dues à diverses contraintes, notamment les perturbations actuelles du transport aérien qui est primordial pour le déplacement des participants des provinces, le processus de résolution de conflit en cours au sein de la Société congolaise des droits d'auteurs et des droits Voisins (SOCODA) ainsi que le contexte des élections générales dans lequel s'engage le pays tout entier », a indiqué le cinéaste -réalisateur Balufu Bakupa Kanyinda, en sa qualité du Coordonnateur du comité d'organisation du Sommeil.

Et d'ajouter : « La volonté du Président de la République est que le Forum soit inclusif. Il souhaite la participation des principaux créatifs, acteurs culturels, institutions et entrepreneurs de toutes les provinces, ainsi que ceux résidant à l'étranger».

Pour le Coordonnateur, le report est aussi une option opportune face aux défis d'organiser le Sommet, qui est crucial pour le développement et l'émergence d'une économie culturelle en RDC.

Par conséquent, il est important pas que la rencontre soit renvoyée pour une date ultérieure.

« Le comité envisage de le programmer dans le premier semestre de 2024, pour en assurer une participation optimale et sa tenue dans les meilleures conditions», a déclaré Balufu Kanyinda

Et de poursuivre: « le comité organisateur va poursuivre les travaux préparatoires du Sommet et de continuer également le processus de résolution du conflit à la SOCODA qui va se conclure dans les prochains jours.

Il sied de noter que le Forum national sur la culture et les droits d'auteur en RDC est une initiative personnelle du chef de l'Etat, Félix Tshisekedi dans le but de redynamiser le secteur culturel en RDC et aussi de proposer des solutions adéquates face à la problématique de la gestion des droits d'auteur. Car il est impérieux de mettre fin au cycle infernal des conflits à la SOCODA qui non seulement divisent les artistes congolais mais également ne permettent pas aux ayants droits de jouir des fruits de leurs créations artistiques à l'ère de l'industrie créative culturelle.

Lors du 103ème Conseil des ministres, le Président de la République avait instruit à la Ministre de la Culture, Arts et Patrimoines de prendre toutes les dispositions afin de de convoquer un forum national sur la Culture qui va mettre autour d'une table les professionnels du secteur et les protagonistes de la SOCODA.

Sur le plan politique, le but est d'assainir le secteur culturel et d'apporter des recommandations et résolutions qui vont contribuer à l'amélioration des conditions de travail des artistes et entrepreneurs culturels en RDC.

L'idéal est de faire de la culture est un véritable moteur de développement économique.