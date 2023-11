Congo-Kinshasa: Pour un environnement sain - Le CODED attire l'attention des autorités et de la population sur la pollution plastique

Vu la chaotique pollution plastique qui découle de tas d'immondices, des déchets plastiques abandonnés partout dans la ville de Kinshasa, le Centre congolais pour le droit du développement durable(CODED), a organisé ce jeudi 16 novembre 2023 au Centre culturel BOBOTO, dans la commune de la Gombe, un atelier d'information et de sensibilisation relatif à cette épineuse question.

C'était devant les agents de terrain en matière d'assainissement afin de conscientiser le gouvernement et, en même temps, la population sur le danger que provoquent ces déchets plastiques sur l'Environnement. Quelques acteurs majeurs ont animé cet évènement. Il s'agit de Me Erick Kassongo, de René Ngongo, du Président de société civile du comité économique et social, de Joachim Nsomue, Président d'un Réseau de gestion des déchets, etc.

Programmé à s'expliquer sur le rôle de l'agent communal dans l'élimination du déchet plastique, Me Erick Kassongo a d'abord insisté sur le fait que les déchets plastiques jetés après l'utilisation ne disparaissent jamais. Par contre, ils se décomposent et deviennent des petites particules que, si souvent, le vent emporte vers les rivières. « Ces déchets plastiques emportés par le vent vont vers nos rivières et sont consommés par les poissons comme nourriture. Ces poissons perdent leur santé et ces derniers sont consommés par l'être humain qui sera exposé à des maladies », a-t-il renchéri.

%

En tant que matières non bio- dégradables, les déchets plastiques ont, selon leur cycle de vie qui part de l'extraction au déversement et à l'incinération toxiques avant de polluer l'air, des effets pervers nocifs, explique Me Erick Kassongo. D'ailleurs, "sur le plan statistique que sur 100 % des déchets plastiques dans le monde, seuls 10 % sont recyclés", a-t-il précisé.

Et, face à cette situation, Me Erick Kassongo a explicité le rôle de l'agent de l'assainissement qui est celui de trier et recycler les déchets, réprimer l'abandon des déchets dans la nature ; sensibiliser la population contre l'achat de certains objets en plastique à usage unique...etc.

Avec comme thème : « les stratégies durables de lutte contre la pollution », Joachim Nsomue a, pour sa part, abordé son sujet par une question de savoir si chaque ménage est au courant de là où sont jetés les déchets qu'on donne aux collecteurs informels ?

De là, il a également expliqué que "la gestion des déchets plastiques incombe, à la fois, au gouvernement pour son irresponsabilité et à la population pour son incivisme. C'est ainsi que l'Etat doit donner des leçons d'éducation environnementale à la population. Nous nous sommes constitués en réseau de gestion des déchets pour identifier les collecteurs, les recycleurs agréés et nous avons mis en place une application mobile qui aide à signaler tout désordre sanitaire".

Le Professeur René Ngongo est intervenu le dernier sur la concentration des déchets dans les rivières qui entraînent des inondations et rend le sol infertile. Il a, enfin, demandé aux congolais de contribuer à la lutte contre la pollution et l'entassement d'immondices dans les différents quartiers de Kinshasa, la capitale de la RD. Congo et, même, partout ailleurs à travers l'ensemble du territoire national.