Congo-Kinshasa: Après plus de 10 ans d'absence au pays, 2023 TDF - Mike Tohanga accueilli en roi par sa base de Kinshasa !

Le président-fondateur de l'association 2023 tous derrière Fatshi (TDF), l'honorable Mike Tohanga, a été accueilli tel un roi par la population congolaise hier, dimanche 12 novembre 2023, depuis l'aéroport de N'Djili. Des milliers des Kinois, filles et garçons, jeunes et vieux, ont pris d'assaut cet espace public pour accueillir le numéro 1 de TDF, qui revenait de Paris plus d'une décennie après.

Touché par ce geste d'amour de la part de sa base, le candidat député national de Mont-Amba n'a pas tari de mots pour remercier tout le monde venu pour son accueil, plus particulièrement les membres de son association TDF. «Je suis très heureux de l'accueil que la population a réservé pour mon arrivée. Ça se voit qu'ils avaient hâte de me voir », étaient ses premiers mots.

Quid de 2023 TDF ?

En même temps, le président Mike Tohanga a indiqué que 2023 TDF a été créé dans le seul objectif d'aider le Président de la République à rafler un deuxième mandat et une majorité au parlement.

«Notre association a été fondée il y a trois ans. Nous avons eu cette vision d'aigle en disant que nous devons accompagner le Chef de l'Etat. Et cette idée est venue lorsque nous avons constaté les intentions vulgaires du FCC, qui voulait à tout prix bloquer tout en défaveur de Fatshi. Et nous nous sommes dits que partant de cette regrettable expérience, le Chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ne mérite pas de faire des coalitions en 2023 ; il doit avoir une majorité écrasante. C'est comme ça que nous avons résolu de créer une structure capable de permettre au Chef de l'État d'avoir la majorité absolue au parlement et surtout de gagner à l'élection présidentielle, même avec un score au-delà de 80 %», a précisé le président de TDF.

2023, Fatshi ou rien !

Il a promis, de mèche avec son association, de travailler durement pour un second mandat de Félix Tshisekedi à l'issue de l'élection de décembre 2023. «La campagne commence le 19 novembre prochain. Nous, au niveau de TDF, nous allons nous déployer sur toute l'étendue du pays, nous allons nous engager aux côtés du Président de la République et nous allons convaincre la population congolaise à renouveler sa confiance au commandant suprême, SEM Félix Tshisekedi Tshilombo», a-t-il laissé entendre.

Et d'ajouter : «Je voudrais dire au Chef de l'Etat qu'il a la confiance de la population, et de notre association qui est : 2023, tous derrière Fatshi (TDF) et il n'a pas à avoir peur, nous allons l'emporter largement et la population congolaise est derrière lui».

De plus, il a demandé à tout congolais de prendre leurs responsabilités en main et d'aller voter. Pour lui, il faudrait voter pour sanctionner les élus nationaux qui n'ont pas travaillé, car dit-il, s'abstenir, c'est être complice.

Après l'aéroport international de N'djili, le président de TDF et tout son cortège ont rejoint la commune de Kisenso, où se trouve le siège social de l'association. Là-bas, il a communié avec sa base et la population qui s'est déplacée pour l'accueillir. Le président Mike Tohanga a partagé avec sa base un repas en guise de reconnaissance et pour nouer davantage les liens qui existent.

2023 Tous derrière Fatshi est une association qui existe depuis 3 ans et dont l'objectif est d'oeuvrer pour la réélection du Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à l'élection de 2023. Son fondateur, Mike Tohanga, est candidat député national dans la circonscription électorale de Mont-Amba et candidat député provincial dans la commune de Kisenso.

L'association est membre du parti Bloc patriotique pour l'émergence du Congo, formation politique chère au ministre de la pêche et élevage, Adrien Bokele.