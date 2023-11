Afrique: Toutes les futures pandémies seront « accompagnées d'infodémies', prévient une experte

Toutes les futures situations d'urgence et de pandémie seront "accompagnées d'infodémies", prévient Catherine Bertrand-Ferrandis, experte en santé publique, estimant que la maîtrise de ce phénomène est devenue une priorité pour les autorités sanitaires.

"La pandémie et l'infodémie de la COVID-19 ont eu un impact sur tout le monde. À l'avenir, toutes les situations d'urgence et les pandémies, y compris celles de grippe, seront accompagnées d'infodémies", a-t-elle averti.

Elle introduisait jeudi, à Douala (Cameroun), le thème "Introduction à la gestion d'infodémie : notions de base et cadres conceptuels", dans le cadre d'une formation sous régionale sur la gestion d'infodémies et autres menaces de santé épidémique en Afrique de l'Ouest et du Centre.

Cette formation est destinée aux journalistes et responsables de communication des bureaux pays de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Elle a décrit l'infodémie comme "une surabondance d'informations, exactes ou pas, dans l'espace numérique et physique, accompagnant un événement sanitaire grave tel qu'une flambée ou une épidémie".

Selon elle, "en raison de leur impact multiforme sur la santé et la société, la compréhension et la maîtrise de l'infodémie pour favoriser l'adoption de vaccins, de mesures sociales et de santé publique, de traitements et de comportements favorables à la santé sont rapidement devenues une priorité pour de nombreuses autorités sanitaires".

L'experte en santé publique soutient que "la surabondance d'informations créée par l'infodémie, y compris la mésinformation et la désinformation, combinée aux questions, préoccupations fait qu'il est difficile pour les gens de trouver des informations fiables et de savoir quelles mesures prendre pour protéger leur santé et leurs communautés".

Pour le conseiller en charge de la communication sur les risques et l'engagement communautaire (CREC) au hub des urgences de l'OMS basé à Dakar, Rodrigue Barry, "l'ouverture" de ce hub qui "couvre l'Afrique de l'Ouest et du Centre va beaucoup appuyer ces pays dans la gestion des pandémies à venir".

"Le Hub des urgences pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, basé à Dakar, va couvrir 27 pays, en plus de Madagascar et des Comores", a-t-il précisé.

L'atelier de Douala est initié par le bureau Afrique de l'Organisation mondiale de la santé et son organe d'appui, l'Alliance pour la riposte contre l'infodémie en Afrique (AIRA).