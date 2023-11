Sénégal: Kédougou - 450 serviettes hygiéniques offertes aux élèves des écoles publiques de Kédougou

Kédougou — L'association "Djiguène Diambar" a offert 450 serviettes hygiéniques aux jeunes filles des écoles publiques de la commune de Kédougou (sud-est), pour une bonne gestion des cycles menstruels et la lutte contre les infections sexuellement transmissibles, a constaté APS.

"Beaucoup de jeunes filles rencontrent des problèmes liés à l'hygiène menstruelle et à leur bien-être. Et cela ne doit plus être l'objet d'une perturbation scolaire ou d'un isolement des filles", a estimé sa fondatrice, Sokhna Thiam.

Elle s'exprimait à la cérémonie de remise des serviettes hygiéniques, à l'occasion d'une journée de formation sur les cycles menstruels au profit d'adolescentes de Kédougou.

Elle a remercié les partenaires de la société minière Endeavour Mining basée à Sabodala, dans le département de Saraya, et le projet Damcam "Ma voix, ma santé", qui ont contribué à la réussite de la journée de formation.

Sokhna Thiam a sensibilisé toutes les filles de la commune de Kédougou sur la gestion des cycles menstruels et les infections sexuellement transmissibles.

"Je lance un appel à toutes les filles et aux femmes, [pour qu'elles évitent] de faire de la santé de la reproduction un sujet tabou. On doit beaucoup discuter avec nos mamans, nos soeurs et nos amies, pour lutter contre toutes sortes de maladies et surtout, les infections sexuelles", a-t-elle recommandé.

La présidente de la commission sociale de l'amicale des femmes de Endeavour Mining de Sabodala a salué cette action sociale et solidaire de l'association "Djiguène Diambar" à l'endroit des jeunes filles des écoles publiques pour la gestion des cycles menstruels et la lutte contre les infections.

"(...) c'est une action très noble de Djiguène Diambar a l'endroit des filles de Kédougou dans le cadre de la santé de la reproduction des adolescentes", a-t-elle dit.