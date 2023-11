Afrique Centrale: La Centrafrique inaugure sa deuxième centrale d'énergie solaire à Danzi

Le gouvernement mise sur l'électricité pour assoir le développement socio-économique durable du pays. Les autorités centrafricaines ont inauguré ce vendredi 17 novembre la deuxième centrale solaire de Danzi, village situé à 22 km au nord, huit mois après la mise en service de la centrale solaire de Sakaï. Les travaux de cette centrale solaire financés par la banque mondiale à hauteur de 19 milliards de francs CFA avaient commencé en 2020.

Construite sur une superficie de 70 hectares, cette installation est d'une capacité de 25 mégawatts et comporte près de 47 000 panneaux solaires. Pour le président Faustin-Archange Touadéra, l'énergie solaire est une artère vitale de l'économie.

« L'inauguration de la centrale solaire photovoltaïque de Danzi témoigne à nouveau notre engagement à diversifier nos sources de production d'électricité, en mettant l'accent sur la valorisation des énormes potentialités hydro-électriques, solaires et en biomasses, qui se résume en trois principales priorités. Une société plus inclusive, une économie plus ouverte à la concurrence et de meilleures capacités pour les populations. »

Cette centrale doit satisfaire en électricité la ville de Bangui et ses environs dont la population est estimée à plus d'un million d'habitants. Ousmane Diagana est le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du centre. « La population pourra donc ainsi profiter d'un réseau électrique plus stable et qui améliorera assurément sa qualité de vie. »

La production de l'électricité centrafricaine passe de 72 à 96 MW alors que le besoin général du pays est estimée à 250 MW. Ce projet est financé à hauteur de 19 milliards de francs CFA par la Banque mondiale.