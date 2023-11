Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 18 Novembre 2023

Guinée : Attaque de la maison centrale- « L’Etat a failli dans ses obligations », selon un avocat de Dadis Camara

L’ex président Moussa Dadis Camara et les colonels Blaise Goumou, Moussa Thiegboro Camara, sont visées par de nouvelles infractions alors qu’ils sont poursuivis pour d’autres faits liés aux atrocités au stade du 28 septembre en 2009 Ces nouvelles infractions ont été évoquées par le Procureur général près la Cour d’Appel de Conakry après l’attaque de la maison d’arrêt de la capitale guinéenne ayant permis leur évasion de cette prison le 4 novembre 2023. Ils sont désormais visés pour des faits « d’assassinat, homicide volontaire, évasion, association de malfaiteurs, complicité… ». Interrogé sur cette affaire dans laquelle son client l’ex président Moussa Dadis Camara est concerné, maitre Pépé Antoine LAMAH indique avoir décidé de ne pas s’associer à la procédure liée à l’attaque aux évènements du 4 novembre 2023. La raison selon lui, « c’est pour ne pas tomber dans les pièges du ministre garde sceaux qui a choisi à travers cette procédure téléguidée, d’étouffer le capitaine Moussa Dadis Camara dans sa défense dans le dossier du 28 septembre », a-t-il accusé. (Source : africaguinee.com)

Maroc : Tourisme de luxe- Rabat classée parmi les «Meilleures villes» d’Afrique

Rabat continue à séduire non seulement les touristes, mais aussi les grands spécialistes de voyage. Le magazine américain de référence dans le tourisme de luxe, Conde Nast Traveller, vient de citer cette capitale dans son top 3 du «Best Places to Go in Africa in 2024». La remarquable présentation que ses spécialistes lui ont réservé, dont voici de larges extraits traduits, explique ce choix.La capitale marocaine, Rabat, est certes l’une des quatre villes impériales du pays, mais elle a longtemps été délaissée par les voyageurs attirés par la beauté ancienne de lieux tels que Marrakech, Fès et Tanger. Cela pourrait changer cette année, car la ville est en plein renouveau culturel et artistique.(Source : L’observateur.info)

Burkina Faso : Accidents de la route- Plus de 1 000 personnes décédées en 2022

Le Burkina Faso a enregistré 24 686 cas d’accidents de la route en 2022 dont 15 384 blessés et 1 150 décès, selon les chiffres communiqués par l’Office national de la sécurité routière (ONASER) ce vendredi 17 novembre 2023 à Ouagadougou. La route a fait 1 150 morts et 15 384 blessés en 2022 au Burkina Faso, sur un total de 24 686 cas d’accidents. C’est ce qui ressort des statistiques des accidents rendues publiques ce vendredi par l’Office national de la sécurité routière (ONASER). Ainsi le nombre d’accidents de circulation est en baisse de 2% par rapport à l’année 2021 où le nombre total était de 25 118 cas. Pour les cas de blessés, ils sont en hausse de 0,28% par rapport à l’année antérieure. Au chapitre des tués, on note une baisse de 10% par rapport à 2021.L’excès de vitesse, l’imprudence dans la circulation, l’usage du téléphone en circulation surtout dans les grandes villes, le non-respect des feux tricolores et les installations anarchiques au bord des voies sont entre autres les causes des accidents, a indiqué le directeur général de l’ONASER, Evariste Meda.Au premier semestre de 2023, 11 717 accidents ont été constatés contre 12 772 accidents à la même période de 2022 soit une baisse de 8%.Sur le nombre des accidents constatés, on dénombre 7 335 personnes blessées contre 8 285 personnes blessées au premier semestre 2022 soit une baisse de 11%. (Source : aouaga.com)

Sénégal : Réintégration de Ousmane Sonko sur les listes électorales- La cour suprême casse la décision du juge de Ziguinchor

Le président de la Cour suprême, le juge Aly Ciré Bâ a rendu sa décision sur les recours déposés par l’État, à travers l’agent judiciaire, contre la décision rendue par le tribunal d’instance de Ziguinchor concernant la réintégration d’Ousmane Sonko sur les listes électorales. Le président Aly Ciré Bâ a cassé et annulé la décision de réintégration d’Ousmane Sonko sur les listes électorales et décidé de renvoyer les parties (État du Sénégal et avocats d’Ousmane Sonko) devant le tribunal d’instance de Dakar. C’est une décision qui a surpris les avocats d’Ousmane Sonko, surtout après que l’avocat général de l’audience, le magistrat Ousmane Diagne a, lors de son réquisitoire, demandé que l’État soit débouté sur que la décision du juge de Ziguinchor soit confirmée. Cette décision défavorable à Ousmane Sonko est là deuxième du jour pour l’opposant aujourd’hui en prison.( Source :adakar.com)

Niger : Droits à l’Alimentation et à la Nutrition - Les journalistes à l’école des techniques de plaidoirie

L’Organisation Non Gouvernementale (ONG-Dicko), en collaboration avec la Plateforme des Journalistes Nigériens pour la Nutrition (PJ2N), organise, du 16 au 17 novembre 2023 à Africa Hall de Niamey, un atelier de formation des journalistes sur les techniques de plaidoirie en faveur des droits à l’alimentation et à la nutrition. C’est le Chef de Projet, Conseiller Technique en Santé de Nutrition à l’ONG Dicko, Dr Ali Hamani, qui a présidé la cérémonie d’ouverture de cet atelier en présence de la Coordinatrice de la Plateforme des Journalistes Nigériens pour la Nutrition. Les projets, a annoncé Dr Ali Hamani, visent à améliorer les conditions de vie de la population déplacée, refugiée ou retournée, ainsi qu’à améliorer les soins, la résilience et la qualité de vie des femmes survivantes de VBG. (Source : Anp)

Togo : Éliminatoires Coupe du Monde 2026 – Le Togo et le Soudan se sépare sur une parité au score de 1-1

Dans le cadre de la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, l'équipe nationale de football du Togo, les Éperviers, s'est séparée sur un match nul (1-1) contre le Soudan, hier jeudi à Benghazi en Libye. La prochaine rencontre des Éperviers est prévue le 21 novembre à Lomé, où ils affronteront le Sénégal. Ce sera un défi crucial pour les Togolais, qui évoluent dans le groupe B aux côtés du Soudan, du Sénégal, du Soudan du Sud, de la Mauritanie, et de la République Démocratique du Congo (Rdc). Les résultats de cette phase éliminatoire déterminent les équipes qui représenteront l'Afrique à la Coupe du Monde 2026. Les supporters togolais attendent avec impatience la performance de leur équipe nationale et espèrent une victoire contre le Sénégal lors de la prochaine confrontation à domicile. (Source : alome.com)

Bénin : Acp-Ue- L’accord de Samoa succède à l’accord de Cotonou

L’Organisation des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (Oeacp) et l’Union européenne (Ue) viennent de conclure, le jeudi 16 novembre 2023, un nouvel accord de coopération. Le texte, signé à Apia, une ville du Pacifique, capitale des Samoa, définit le nouveau cadre juridique global des relations entre ces Etats pour les 20 prochaines années, et fait suite aux accords de Cotonou, signés en 2000, et arrivés depuis à expiration. « Après des mois de négociations, l’accord entre les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et l’Union européenne, appelé accord de Samoa, qui succède à l’accord de Cotonou est signé. », s’est félicité Robert Dussey, négociateur en chef pour les pays Acp. « Le processus a été laborieux et par moments, difficile, mais l’essentiel et ce qui compte au final, c’est l’accord conclu. (...) Désormais, travaillons pour sa ratification selon chacune de nos législations. », a ajouté le chef de la diplomatie togolaise.(Source :acotonou.com)

Gabon : Lambaréné/Intempéries- L’Ogooué atteint 15,1 m de profondeur

Le cours d’eau de l’Ogooué, à Lambaréné, dans la province du Moyen-Ogooué (Centre), a atteint un niveau de 15, 1 mètres de profondeur, en raison de la forte pluie de la nuit du jeudi 16 à vendredi 17 nombre 2023, constatent les riverains de la ville. Les fortes précipitations qui se sont abattues sur l’ensemble du pays ont occasionné l’élévation du niveau de nombreux cours d’eau et lacs. C’est le cas du fleuve Ogooué, à Lambaréné, qui a atteint un niveau de profondeur de 15,1 mètres à l’échelle limnimétrie, enregistré, ce vendredi, à la station de pêche implantée dans la ville. (Source : alibreville.com)

Côte d’Ivoire : Éliminatoires coupe du monde 2026- La Côte d’Ivoire écrase les Seychelles

Les Éléphants de Côte d’Ivoire ont battu l’équipe nationale des Seychelles, The Pirates, par le score de 9 à 0. Ce match comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2026 s’est joué au Stade Olympique Alassane Ouattara d'Ébimpé d’Anyama, le 17 novembre 2023. Les poulains de Jean-Louis Gasset se sont imposés dès la première mi-temps en marquant 4 buts en 40 minutes. C’est Sébastien Haller, l’attaquant qui transforme le penalty obtenu à la 19e minute par les ivoiriens. Il sera suivi successivement par ses coéquipiers Ibrahim Sangaré à la 24e, Simon Adingra (36e) et Karim Konaté (40e). De retour des vestiaires, les Pirates seychellois en difficultés finissent par encaisser 5 autres buts. Buts signés par Seko Fofana (60e), Hamed Junior Traoré (78e et 94e), Jean-Philippe Krasso à la 84e et Karim Konaté, pour son doublé à la 95e. (Source : fratmat.info)