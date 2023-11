Ile Maurice: Croissance de 20 % des primes pour les neuf mois de l'année

Rs 5,6 milliards. C'est le chiffre d'affaires de MUA Ltd réalisé pour la période de neuf mois se terminant au 30 septembre 2023. Il est légèrement inférieur au Rs 5,7 milliards engrangées pour la même période l'année dernière. Parallèlement, son bénéfice après impôt (PAT) de Rs 129 millions est de 13 % qu'en 2022. Si l'on exclut l'impact du taux de change sur MUA Kenya, le PAT du groupe aurait été d'environ Rs 176 millions.

À Maurice, le volume des primes d'assurance générale a poursuivi son expansion à deux chiffres avec un taux de croissance de 20 %, dopé par la bonne performance de ses filiales d'Afrique, à l'exception du Kenya, où une contraction de 30 % du chiffre d'affaires a été rendue nécessaire pour assainir le portefeuille de la filiale des affaires non rentables.

La direction de la société souligne par ailleurs que les résultats depuis le début de l'année ont encore été négativement influencés par les effets de l'inflation des sinistres au cours de 2022. Toutefois, les mesures décisives prises en matière de tarification et de souscription se manifestent de plus en plus dans le portefeuille : les résultats trimestriels sont de nouveau positifs au troisième trimestre 2023, avec un bénéfice de Rs 4 millions, après des pertes de Rs 55 millions et de Rs 25 millions aux premier et deuxième trimestres respectivement.

%

Des progrès continus sont attendus dans les mois à venir. Les filiales d'Afrique de l'Est ont également toutes montré des améliorations significatives de la rentabilité, bien que les pertes de change de MUA Kenya aient eu un impact négatif sur les ajustements consolidés.

Activités cycliques

Quant au pôle assurance-vie, il a enregistré une baisse de 30 % de ses revenus, imputable aux activités cycliques et en raison d'une marge relativement faible en unités de compte vendues par l'intermédiaire des banques. Dans un contexte de hausse des taux d'intérêt, les banques ont préféré promouvoir leurs produits classiques générateurs d'intérêts, au détriment notamment des investissements à prime unique en assurance-vie en unités de compte. Cela n'a pas affecté la rentabilité de l'activité vie, qui a augmenté de 36 % par rapport aux neuf premiers mois de 2022.

«Nous continuons à nous concentrer sur nos principaux marchés et secteurs d'activité, et restons déterminés à consolider notre position dans chacun des pays d'Afrique de l'Est dans lesquels nous opérons. Nous sommes satisfaits d'avoir mené à bien la cession fructueuse de MUA Stockbroking au cours de cette période, en accord avec notre stratégie. Forts des fondamentaux solides du groupe et de sa situation financière saine, l'équipe de direction et le conseil d'administration restent confiants dans son potentiel de croissance. Nous sommes convaincus que les évaluations de notre portefeuille, les ajustements tarifaires et les révisions des processus de souscription réalisés ces derniers mois continueront à avoir un impact positif sur nos opérations et notre rentabilité», souligne Joerg Weber, président-directeur général du groupe MUA.