Congo-Brazzaville: Hommage - 16 ans déjà, disparaissait Ambroise Edouard Noumazalaye

Conduit par son secrétaire général, Pierre Moussa, le Parti congolais du travail (PCT) s'est souvenu, le 17 novembre à Brazzaville, de l'an 16 de la disparition d'Ambroise Edouard Noumazalaye, son ancien secrétaire général, décédé en 2007.

Le moment de souvenir a été l'occasion pour plusieurs responsables du PCT de rendre un hommage digne à leur ancien secrétaire général. Célébré cette année sur le thème « Cadres et sympathisants du Parti congolais du travail, dans l'unité, la cohésion et la discipline, honorons la mémoire du camarade Ambroise Edouard Noumazalaye par notre ferme engagement à consolider les acquis de notre parti et notre détermination à relever les défis à venir », ce moment, a souligné Pierre Moussa, revêt un caractère important.

« Chaque année, c'est toujours la même émotion, la même impression de détresse, de tristesse. Comme vous le savez, le camarade Noumazalaye était un géant de notre parti qui a su le diriger dans les heures les plus difficiles. Il a su conduire la barque aux côtés de son petit frère, le camarade président Denis Sassou N'Guesso, avec une très grande dextérité. C'était un homme de consensus comme vous le savez mais c'était aussi un homme de conviction et il a su porter le parti jusqu'au niveau où nous sommes, qui est un niveau quand même appréciable avec les résultats que nous avons », a précisé Pierre Moussa.

Le secrétaire général du PCT a ajouté: « ... mais aucune oeuvre humaine n'est parfaite. Il faut continuer de construire, de perfectionner, d'éduquer nos militants, de mobiliser les grandes masses de notre peuple. C'est ça la mission que nous avons et cette mission en son temps, le camarade Noumazalaye l'a conduite avec beaucoup de maestria, de dextérité et surtout beaucoup de volonté et de savoir-faire. Donc, aujourd'hui chaque année, chaque jour du 17 novembre, nous, Parti congolais du travail et ses militants, se donnent pour tâche de venir se ressourcer, se remémorer auprès du camarade Noumazalaye. Ce fut un grand homme et nous continuerons de suivre son exemple ».

Pour sa part, Joseph Ilunga Noumazalaye, un des fils du disparu, a de son côté rappelé les souffrances de la disparition de son père. « Aujourd'hui, nous sommes le 17 novembre 2023. Cela fait 16 ans que papa est parti. Pour nous ses enfants, c'est tous les jours que nous éprouvons cette souffrance de sa disparition », a-t-il souligné.

La cérémonie a été rehaussé de la présence du président du Sénat, Pierre Ngolo; du Premier ministre, Anatole Collinet Makosso; et de bien d'autres personnalités du PCT ainsi que d'autres organisations.