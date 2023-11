Angola: L'AIA met en avant la flexibilité de l'OGE 2024

Luanda — Le président de l'Association Industrielle d'Angola (AIA), José Severino, a souligné vendredi, à Luanda, la flexibilité de la proposition du Budget Général de l'État (OGE) pour 2024, qui contient beaucoup plus d'orientations pour le soutien de l'État au développement économique.

S'adressant aux journalistes à l'Assemblée nationale, en marge de la rencontre avec les partenaires sociaux, dans le cadre du processus d'évaluation, de discussion et de vote de l'OGE, il a souligné qu'il y a une plus grande ouverture de la part du Gouvernement qui a renforcé les fonds liés aux institutions de l'État comme le Fonds de Garantie de Crédit (FGC), le Fonds Angolais de Capital Risque (FACRA) et d'autres.

José Severino a précisé que l'AIA présente des propositions pour améliorer l'environnement des affaires et créer plus d'emplois dans le pays, mais que le Gouvernement doit avoir une politique plus globale à l'échelle du pays, « chaque région a ses particularités, dans une région montagneuse je ne peux pas planter des céréales, mais je peux planter du café et du cacao.

Le responsable a ainsi fait savoir qu'il y a « environ 20 000 entreprises qui ont quitté le circuit formel, car le système comptable lié à la TVA est très compliqué ».