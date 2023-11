Afrique: Internet fixe et mobile en Algérie - 50,21 millions d'abonnés au 2e trimestre de 2023

ALGER — Le nombre d'abonnés à l'internet fixe (ADSL, FTTH et 4G LTE/Wimax) et mobile (3G et 4G) a atteint 50,21 millions durant le 2e trimestre 2023 en Algérie, contre 50,18 millions le trimestre précédent, indique le dernier rapport de l'Autorité de régulation de la Poste et des communications électroniques (ARPCE).

Sur les 50,21 millions d'abonnés à internet au 30 juin de l'année en cours, 5,06 millions étaient abonnés à l'internet fixe (4,09 millions durant le 1er trimestre de 2023), et 45,14 millions à l'internet mobile (45,29 millions durant le 1er trimestre de 2022).

Sur le nombre global d'abonnés à l'internet fixe (50,21millions), 4,49 millions étaient des abonnés résidentiels contre seulement 123.797 abonnés professionnels.

Pour ce qui est des abonnés aux différentes offres internet fixe, 85,12% disposaient de débits entre 10 et 20 Mégas, 13,37% entre 20 et 50 Mégas, 0,68% entre 50 et 100 Mégas et 0,84% plus de 100 Mégas, indique l'ARPCE.

S'agissant du marché de l'internet mobile (3G/4G), 45,14 millions d'abonnés actifs ont été enregistrés durant le 2e trimestre de 2023, contre 45,29 millions le trimestre précédent, relève le rapport, notant que 5,46 millions étaient abonnés à la 3G et 39,67 millions à la 4G au 30 juin dernier.

Ce rapport a été élaboré selon une population algérienne estimée à 44,18 millions d'habitants et un nombre de ménages évalué à 7,36 millions au 1er juin 2023.