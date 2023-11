Afrique Centrale: Zone Cémac - Le Ciespac appelle à augmenter de 15% les budgets de la santé

Le Centre inter-Etats d'enseignement supérieur en santé publique d'Afrique centrale (Ciespac) a sollicité, le 17 novembre à Brazzaville, à la faveur d'une table ronde sur le rôle de la gestion hospitalière dans l'atteinte du troisième Objectif de développement durable (ODD-3) dans les pays de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (Cémac), d'augmenter les budgets alloués au secteur de la santé en rapport avec les accords d'Abuja qui stipulent la part d'au moins 15%.

Le souhait de l'institution inter-Etats a été formulé au cours de la formation continue de trente-six apprenants venus de six pays de la Cémac et au cours d'une tribune d'informations et d'échanges en matière de santé publique baptisée "Jeudi du Ciespac". Elle a regroupé la communauté médico-sanitaire, éducative, scientifique et les délégués des ministères et corps diplomatique.

Dans les six pays de la Cémac, les exposants ont relevé que la dispensation des soins aux patients est au centre du système de santé. Mais il y a des disparités dans l'organisation des systèmes de santé et dans la mise en oeuvre des six piliers de santé à l'échelle de l'hôpital.

« Le rôle de la gestion hospitalière, dans l'atteinte du troisième Objectif de développement durable, ne s'est pas imposé à nous par hasard. Car, il n'est pas un secret, la dispensation des soins à la clientèle se trouve au coeur de la performance de nos systèmes de santé. Il faut que les soins de santé répondent aux besoins des bénéficiaires mais encore il faut qu'ils soient dispensés avec dextérité, efficacité et efficience dans les pays de la communauté », a indiqué le Pr Pierre Marie Tebeu, directeur général du Ciespac.

%

Ainsi donc, les participants ont plaidé pour l'harmonisation des concepts relatifs à la pyramide sanitaire et la multiplication des formations en gestion hospitalière dans tous les Etats membres sous la houlette du Ciespac.

Pour faire progresser l'offre sanitaire, la gestion hospitalière et l'atteinte de l'ODD 3, ils ont suggérés aux pays de la zone Cémac l'amélioration du partenariat hôpital- communauté ainsi que le renforcement du partenariat public-privé.

Les participants ont également recommandé la redynamisation de la recherche opérationnelle et de la recherche action orientée vers la résolution des problèmes inhérents à la gestion hospitalière, au maintien des efforts des Etats pour la gestion hospitalière avec les mesures coercitives en zone Cémac.

« La Cémac a créé le Ciespac à qui elle a confié la mission de former ses pays membres en cadres supérieurs qualifiés en santé publique. (...) Pour avancer plus rapidement vers la cible de l'ODD 2, il ne suffit pas seulement de créer les hôpitaux, de les doter des ressources humaines, infrastructurelles et financières. Il faut encore assurer une bonne gestion et une bonne formation dont la gestion hospitalière », a indiqué Eric Mbende, directeur général de l'intégration qui a lu le message de la ministre Ingrid Olga Ghyslaine Ebouka Babakas, en charge du Plan, de la Statistique et de l'intégration régionale. Elle s'est félicitée des projets « Sortir le Ciespac de l'amphi », « Jeudis du Ciespac » mis en oeuvre par le Pr Pierre Marie Tebeu, directeur général du Ciespac. La ministre en charge de l'intégration régionale l'a encouragé à poursuivre le processus d'autonomisation du Ciespac.

Enfin, dans le cadre des formations continues, le directeur général du Ciespac a profité de l'occasion pour annoncer plusieurs autres projets de son institution tels le campus universitaire virtuel qui sera mis en oeuvre à la rentrée académique 2024-2025; l'élimination du cancer du col de l'utérus et l'élimination de la fistule obstétricale en zone Cémac à l'horizon 2030 ainsi que l'ouverture d'une école doctorale.