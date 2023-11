Algérie: Affluence de plus de 6,5 millions de voyageurs en Algérie durant la dernière saison estivale

ALGER — Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Brahim Merad a fait état, jeudi à Alger, de l'affluence de plus de 6,5 millions de voyageurs en Algérie durant la dernière saison estivale, dont des touristes nationaux et étrangers, et ce grâce aux mesures de "facilitation" mises en place au niveau des postes frontaliers.

Dans une allocution lue en son nom par le Secrétaire général (SG) du ministère, M. Larbi Merzoug lors de la réunion de la commission nationale de préparation et de suivi du déroulement de la saison estivale 2023, M. Merad a indiqué que "la dernière saison estivale a été marquée par une affluence records de voyageurs en Algérie estimée à plus de 6,5 millions, dont des touristes nationaux et étrangers".

Cette affluence records s'explique par les "mesures de facilitation mise en place au niveau des postes frontaliers terrestres, maritimes et aériens, en application des instructions du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, qui ont permis d'accueillir les visiteurs dans les meilleures conditions, notamment les membres de la communauté nationale établie à l'étranger", a affirmé le ministre.

Selon M. Merad, la saison estivale a connu "l'ouverture du plus grand nombre de plages autorisées à la baignade, soit 437, avec l'affectation d'une enveloppe budgétaire de plus de 2,5 milliards de DA pour leur aménagement".

%

De même, les services de sécurité, les gardes-côtes et les éléments de la Protection civile n'ont ménagé aucun effort, en vue de préserver la sécurité et l'ordre publics et d'assurer la sécurité des citoyens, faisant face à tout danger susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la saison estivale, a rappelé le ministre.

Les mesures de facilitation prises "ont porté leurs fruits et contribué grandement à faire échec aux tentatives d'atteinte à l'accès gratuit aux plages consacré par la loi", en dépit des "infractions enregistrées liées à l'exploitation illégale de ces espaces et des parkings gratuits", a-t-il affirmé, rappelant que "certains bénéficiaires de concessions d'exploitation des plages n'ont pas respecté le cahier des charges tentant de s'accaparer d'autres espaces qui ne leur étaient pas destinés".

"Les dépassements ont relativement baissé par rapport aux saisons précédentes", a fait savoir le ministre de l'Intérieur, insistant sur "la nécessité de redoubler d'effort en vue d'y mettre un terme".

Les services de la protection civile ont pris d'"importantes dispositions" pour la prévention contre les différents dangers durant la saison estivale. Cependant, "le nombre de morts par noyade a grimpé en comparaison à la saison dernière", a-t-il fait observer, faisant état de "214 morts par noyade dont 111 cas au niveau de plages interdites à la baignade".

A cette occasion, le ministre a appelé l'ensemble des secteurs et instances chargés de la gestion de ce dossier à prendre "des mesures adéquates pour la prise en charge des difficultés et des lacunes en prévision de la prochaine saison estivale", préconisant d'opérer "les améliorations nécessaires sur la base de l'évaluation du bilan de la saison précédente".