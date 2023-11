Algérie: Le président de la République oeuvre à répondre aux préoccupations de la communauté nationale à l'étranger

LONDRES — Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a mis en avant, jeudi soir à Londres, dans le cadre de sa visite de travail au Royaume-Uni, les efforts du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, qui a opéré des "changements structurels" pour la prise en charge de la communauté nationale à l'étranger.

Dans une allocution prononcée lors d'une rencontre avec des représentants de la communauté nationale au Royaume-Uni, M. Attaf a précisé que l'Algérie avait connu, au cours des trois dernières années, "un processus de réformes en profondeur ayant touché tous les domaines sans exception".

Dans ce contexte, il a assuré que "le mérite revient au président de la République d'avoir introduit des changements structurels pour la prise en charge de la communauté nationale à l'étranger, répondant ainsi à ses préoccupations, aspirations et ambitions".

Il a expliqué que ces changements visaient principalement à prendre en charge cette communauté dans le cadre d'un projet qui, au-delà de l'aspect purement sentimental, s'appuie sur un plan d'action concret au profit de cette communauté où qu'elle soit.

De plus, ces changements "tendent à traduire les principales préoccupations de la communauté en décisions concrètes avec un impact réel sur son quotidien", a-t-il ajouté.

"C'est là que réside la disposition structurelle la plus importante : un changement d'approche et de méthodologie pour établir un projet intégré et complémentaire visant à associer la communauté nationale à l'étranger au processus d'édification de l'Algérie nouvelle pour qu'elle puisse jouer un rôle actif" dans cette démarche, a souligné M. Attaf.

Le ministre des Affaires étrangères a cité, à titre d'exemple, la consécration de quotas des programmes de logements promotionnels publics (LPP) aux membres de la communauté nationale établie à l'étranger, la prise en charge, aux frais de l'Etat, du transport des dépouilles des citoyens algériens décédés à l'étranger, l'élargissement du système national de retraite aux ressortissants algériens établis à l'étranger (salariés et non-salariés) et la réduction des tarifs des transports aérien et maritime de 50% au profit des membres de la communauté lors des occasions importantes.

Il a également évoqué l'implication de la communauté nationale dans le développement économique national à travers l'incitation de ses membres à investir et à contribuer à la stratégie de promotion des exportations hors hydrocarbures et à déposer leur épargne dans les banques algériennes ouvertes à l'étranger, mais aussi par l'encouragement des compétences, des chercheurs, des enseignants et des experts de haut niveau à contribuer par leurs expertises et savoir-faire dans leurs spécialités respectives.

Attaf a en outre mis en exergue l'aménagement d'un nouveau siège du consulat général à Londres, un des plus grands consulats algériens à l'étranger, qui dispose des moyens les plus modernes au service de la communauté nationale, ainsi que le lancement "prochain" de l'aménagement du nouveau siège du centre culturel algérien à Londres après le feu vert des autorités britanniques.

Le ministre des Affaires étrangères a, par ailleurs, indiqué que les différents entretiens qu'il a eus depuis son arrivée à Londres avaient permis de mettre en avant "le développement tangible et remarquable" du partenariat algéro-britannique dans plusieurs domaines, notamment les échanges commerciaux, qui ont enregistré une progression "encourageante" de plus de 40% en 2022.

M. Attaf a, dans ce contexte, rappelé que la dimension humaine était une "partie intégrante" de ces relations de coopération, où les sujets de la circulation des personnes, de la formation et des échanges culturels occupent une place de choix, de même que la coopération dans le domaine de l'enseignement, tous cycles confondus, pour le renforcement de la place de la langue anglaise en Algérie.