Afrique: L'ambassadeur souligne le renforcement des relations entre l'Angola et l'Egypte

Luanda — L'ambassadeur de l'Angola en Egypte, Nelson Cosme, a souligné jeudi, au Caire, les relations bilatérales et les liens d'amitié entre les deux pays et peuples, renforcés ces dernières années, avec la poursuite de la coordination et des consultations sur les questions politiques régionale d'intérêt commun à différents niveaux, technique, ministériel et présidentiel.

Au cours de la cérémonie commémorative du 48ème anniversaire de l'indépendance nationale, célébrée samedi dernier, le diplomate a également souligné les partenariats corporatifs et commerciaux, qui élèvent à la distinction ces relations historiques et vieilles de plusieurs décennies, de plus d'un demi-siècle.

«C'est une relation qui a commencé en 1965, avec l'ouverture, au Caire, de la première représentation régionale, dans le cadre du soutien égyptien aux mouvements de libération angolais contre le colonialisme portugais, dans le cadre d'une vision partagée entre le président Gamal Abdel Nasser et les dirigeants angolais.», il a déclaré.

L'ambassadeur Nelson Cosme a souligné que la vision commune était basée sur la nécessité pour l'Angola de se libérer du joug colonial et de promouvoir la coopération entre les pays africains, pour l'émancipation de leurs peuples et le développement de leurs pays respectifs.

Il a souligné le développement de ces relations au cours des dernières années au niveau politique, économique et culturel, qui a culminé avec la visite du Président Abdel-Fattah El-Sisi en Angola, en juin de cette année, ainsi que l'échange de visites bilatérales au plus haut niveau.

%

Le diplomate a aussi salué les relations bilatérales approfondies qui ont abouti à la signature de huit accords et mémorandums d'accord, dans divers domaines professionnels, y compris la suppression des visas dans les passeports diplomatiques et de service, qui ont eu un impact plus important sur le renforcement de la coopération bilatérale et la mise en oeuvre du plan stratégique national.

L'événement commémoratif a réuni, entre autres invités, des hommes politiques, des diplomates, des hommes d'affaires et des membres de la société civile.