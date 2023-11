Afrique: Foot - Le Sagrada Esperança perd son invincibilité au Girabola

Luanda — Après trois victoires, l'équipe Sagrada Esperança de Lunda Norte s'est inclinée ce vendredi face à l'Académica do Lobito, 0-1, en match comptant pour la 4ème journée du Championnat national de football "Girabola2023-24".

Dans un match joué au stade Coqueiros, à Luanda, son domicile prêté, après la fermeture du stade Dundo par la CAF pour travaux de construction, le Sagrada Esperança fait toujours face à une sanction fédérative de jouer sans le soutien du public.

Jusque-là, l'équipe de Lunda Norte n'avait que des victoires, contre l'União de Malanje (1-0), São Salvador do Kongo (2-0) et Santa Rita de Cássia (2-0), tandis que l'Académica do Lobito s'impose pour la première fois dans la compétition.

Après une pause au 1er tour de la compétition, l'Académica do Lobito a fait match nul 0-0 avec Kabuscorp do Palanca, a perdu contre l'União de Malanje (0-1) et a triomphé aujourd'hui contre la Sagrada Esperança (1-0).

Avec ce résultat, la Sagrada Esperança reste à la première place du championnat, avec 9 points. Cette formation pourrait être dépassée par Petro de Luanda, deuxième avec sept points, en cas de victoire samedi.

Ce vendredi, Kabuscorp de Palanca affronte le Desportivo da Huíla au stade Coqueiros, à 17 heures.

Samedi

Petro de Luanda- União de Malanje (Coqueiros, 16h)

Desportivo da Lunda Sul-São Salvador do Kongo (Mangueiras, 15h)

Recreativo do Libolo- Santa Rita de Cássia (Calulo, 15h)

Interclube- Primeiro de Agosto (22 de Junho, 15h30)

Sporting de Cabinda- FC Bravos do Maquis (sans stade déterminé, 15h30)