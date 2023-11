Afrique: Mondial-2026 (Qualif's/ Gr.G - 1re journée) Algérie-Somalie 3-1 - Déclarations des deux sélectionneurs

ALGER — Déclarations recueillies par l'APS, à l'issue du match Algérie-Somalie 3-1 (mi-temps : 2-0), disputé jeudi soir au stade Nelson-Mandela de Baraki, pour le compte de la 1re journée (Gr.G) des qualifications de la Coupe du monde 2026 de football :

Djamel Belmadi (sélectionneur/ Algérie) : "Les qualifications du Mondial sont souvent difficiles, il faut respecter les adversaires qui se présentent à vous et empocher le maximum de points. Mis à part quelques situations, on encaisse encore une fois sur coup de pied arrêté, ça devient problématique. Il fallait gérer l'effectif en raison du second match face au Mozambique qui va arriver très vite (dimanche à Maputo, NDLR). Je rends hommage au joueurs qui ont fait le nécessaire, mais tout n'était pas parfait comme d'habitude. Nous avions voulu avoir cette mainmise sur le jeu, mais c'est toujours difficile face à des équipes qui procèdent par bloc bas. Le football n'est pas une science exacte, ça m'échappe parfois. A la pause, j'ai changé trois joueurs, il y a eu une petite perturbation, mais il fallait rester vigilants. L'équipe n'a pas douté après le but encaissé. La qualité du terrain est discutable...".

Concernant la première titularisation de Larouci, il a pu entrer dans le match après un début difficile, sans avoir du temps de jeu en club. Il est prêt physiquement, je pense qu'avec plus de temps de jeu on peut avoir un bon joueur d'avenir. Ounas signe son retour, il peut être un joueur spectaculaire, il fait des efforts, tout le monde connait ses qualités, il a juste besoin d'enchaîner les matchs avec son club. Pour Slimani, avec cette nouvelle réalisation, il est parmi les meilleurs buteurs africains des qualifications du Mondial. Il a toujours prouvé son amour pour l'équipe nationale, son envie de servir la sélection est irréprochable.Face au Mozambique, on va jouer à 14h00 avec toutes les conditions qui vont prévaloir : chaleur et humidité, ce sera un vrai match de qualifications de la Coupe du monde, on a envie de s'imposer à Maputo, on va être ambitieux."

Rachid Lousteque (sélectionneur/Somalie) : "Je remercie le public algérien (...) qui a applaudi notre équipe. Nous avons voulu profiter des points faibles de l'équipe algérienne, mais c'était difficile. On savait que l'Algérie allait exercer une pression. Mes joueurs ont réalisé un bon match, le staff technique a été agréablement surpris. On a fermé les couloirs tout en procédant par des contres avec des joueurs puissants et rapides. On a eu quelques situations pour marquer plus d'un but, mais on a commis des erreurs défensives vu le manque d'expérience. Mes joueurs ont prouvé que les équipes qualifiées de faibles, sont capables d'aller bousculer les grosses cylindrées. L'objectif principal est de construire une équipe, d'autant que la moyenne d'âge est jeune (21 ans). On a fait un mix entre joueurs locaux et ceux évoluant à l'étranger. Nos chances sont intactes, mais je ne vais pas dire que nous allons terminer premiers. Il nous reste neuf matchs à jouer, c'est historique car le Somalie n'a jamais joué une phase de poules des qualifications au Mondial."