Afrique: Les gouvernements et les secteurs privés d'Afrique sont invités à créer des partenariats public-privé efficaces

<strong>Addis Ababa — Les partenariats public-privé (PPP) sont essentiels pour le développement des infrastructures en Afrique, et les gouvernements et le secteur privé devraient travailler ensemble pour créer des PPP efficaces, a déclaré le directeur par intérim de la Division du développement du secteur privé et des finances de la CEA, Robert Lisinge.

La Conférence économique africaine 2023, d'une durée de trois jours, s'est ouverte mercredi dans la capitale éthiopienne, Addis-Abeba, sur le thème "Impératifs pour un développement industriel durable en Afrique".

Organisée par la Banque africaine de développement, la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique et le Programme des Nations unies pour le développement, la conférence de cette année, la 18e édition, a rassemblé des experts, le secteur privé, des chercheurs et des jeunes pour discuter des défis et des perspectives de l'industrialisation en Afrique.

Lisinge était le modérateur d'une session plénière lors de la Conférence économique africaine 2023 (CEA), sur les partenariats public-privé pour catalyser le développement des infrastructures et les financements innovants pour l'industrialisation en Afrique.

"Le financement des infrastructures africaines reste un grand défi auquel sont confrontés de nombreux pays du continent. Pour combler le déficit d'infrastructures, les partenariats public-privé sont essentiels au développement des infrastructures en Afrique", a déclaré M. Lisinge.

Il a rappelé que la Banque africaine de développement (BAD) estime qu'entre 130 et 170 milliards d'USD sont nécessaires au développement des infrastructures chaque année, ce qui laisse un déficit de financement substantiel de 68 à 108 milliards d'USD.

Traditionnellement, les gouvernements africains et les partenaires internationaux comme la Chine ont été les principaux investisseurs dans les infrastructures.

Toutefois, en raison des contraintes financières, il est de plus en plus nécessaire d'explorer les partenariats public-privé.

Ceux-ci peuvent exploiter les investissements, la technologie et l'expertise du secteur privé, améliorant ainsi l'efficacité et la rentabilité de la prestation de services.

Selon Lisinge, l'expérience des PPP varie d'un pays à l'autre en raison des différences de PIB, de la taille et de la profondeur du marché des capitaux.

La CEA a travaillé avec les pays africains pour améliorer leurs PPP pour le développement de l'infrastructure, en entreprenant le renforcement des capacités et en les aidant à mobiliser des ressources pour le développement de l'infrastructure.

Eniye Ogbebor, expert juridique auprès de l'Association mondiale des unités et professionnels des PPP (WAPPP-Afrique), a déclaré que le développement des infrastructures est essentiel pour un développement inclusif et durable dans divers secteurs, y compris l'énergie propre, l'eau propre et l'assainissement, afin d'atteindre les objectifs de développement durable.

"Le déficit de financement des infrastructures en Afrique est d'environ 100 milliards de dollars. Pour combler ce déficit, il faut faire appel au secteur privé", a ajouté Mme Ogbebor, précisant que les PPP offrent des options de financement et favorisent le partage des risques, qu'ils soient financiers ou techniques.

Elle a ajouté que de nouvelles approches plaçant les personnes au coeur des projets sont nécessaires pour mettre en place des initiatives bancables qui reflètent la réalité des populations.