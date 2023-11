Sénégal: Fin du programme de chirurgie pédiatrique de Diamniadio - 300 enfants défavorisés opérés gratuitement

Le dernier camp de chirurgie pédiatrique de l'ONG humanitaire Direct Aïd, en collaboration avec l'Hôpital pour Enfants de Diamniadio, a pris fin hier, jeudi 16 novembre. Selon le représentant de l'ONG, le programme annuel qui comprenait 6 camps a été réalisé avant le délai fixé, avec au total 308 enfants âgés de 0 à 15 ans opérés gratuitement pour différentes pathologies.

La cérémonie de clôture du camp gratuit de chirurgie pédiatrique s'est tenue hier, jeudi 16 novembre, à l'hôpital pour enfants de Diamniadio. Le Directeur du Centre d'accueil des orphelins de Direct Aïd de Diass, Abdellatif Jabrallah, s'est réjoui de la réussite du programme qui a été initié pour l'année 2023. « Nous sommes vraiment ravis d'avoir pu terminer le programme de l'année. C'était une réussite qui ne dit pas son nom. Nous sommes arrivés à atteindre notre objectif de 6 camps alors qu'on devait terminer dans un mois et demi », a-t-il dit.

Au total 308 opérations ont été réalisées ; ce qui dépasse largement le but qu'ils se sont fixé, selon le directeur du camp. Au-delà de ce satisfecit, il a fait montre de sympathie à l'endroit des enfants qui ont retrouvé le sourire, grâce à ce programme qu'il a eu l'honneur de piloter. « Cela nous satisfait de voir ces enfants qui sont guéris et c'est le plus important. Je venais ici à l'hôpital et j'ai côtoyé beaucoup d'enfants avant ce programme. Et Dieu sait qu'il y avait des cas qui étaient très graves mais nous rendons vraiment grâce à Dieu », a-t-il indiqué.

Pour Abdellatif Jabrallah, s'ils ont pu réussir cette mission, c'est grâce au concours de l'hôpital pour enfants de Diamniadio. « Cette réussite, nous la devons quelque part à l'hôpital des enfants de Diamniadio et son staff et à son administration, qui n'a ménagé aucun effort pour intervenir et aider l'équipe à tout faire pour le réussir ».

Revenant sur le choix sur l'établissement sanitaire de Diamniadio, il a déclaré : «nous avons confiance en cet hôpital de niveau 3 qui dispose d'un plateau médical et d'une équipe qui sont à la hauteur de nos attentes. Au début, ce n'était pas facile ; mais à force d'organiser des camps avec l'équipe, nous avons pu faire le travail. Nous avons démarré le 5 juillet et nous avons pu faire 6 camps. C'est grâce à ce genre d'équipe présente et active que ce genre de programmes parviennent à réussir». Et d'ajouter : «nous comptons pérenniser la coopération pour d'autres programmes à venir, pour l'année 2024».

Pour sa part, la Directrice de l'hôpital pour enfants de Diamniadio, Mame Fama Dieng Gaye, a fait savoir que «les patients qui étaient pris en charge lors de cette présente campagne ne sont pas uniquement des enfants de l'hôpital. La majorité provenait des autres régions du Sénégal, pour se faire prendre en charge». Dr Mame Fama Dieng Gaye de rappeler que 6 camps ont été organisés en raison de 7 millions 200 mille FCFA par camp ; ce qui fait un montant de 43 millions 200 mille FCFA que l'ONG Direct Aïd a entièrement financé. «L'hôpital a également contribué pour aider à la réussite de ce programme. Nous avons eu à renforcer ses prises en charge en motivant l'équipe médicale. Ce qui fait un montant de 3 millions, dégagé par l'hôpital, pour une prise en charge de qualité de ces enfants. En plus des privilèges, des patients du camp, dans le programme opératoire, nous avons octroyé à certains des prestations», a-t-elle fait comprendre.