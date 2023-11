Ile Maurice: Les pays de la région font le point sur leur politique pour l'IA et la Blockchain

Pendant deux jours des représentants des pays de la région ont participé à un atelier sur leur politique par rapport dans l'adoption sans délai des deux nouvelles technologies que sont l'Intelligence artificielle et la Blockchain et qui ont littéralement colonisé le mode opératoire du monde des affaires, particulièrement les services financiers.

La coopération entre le secteur mauricien des services financiers par le biais du Regional Centre of Excellence de la Financial Services Commission (FSC) avec l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), qui date de 2016 et dont l'objectif est de renforcer la capacité des organismes régulateurs des régions d'Afrique australe et orientale, vient de franchir une nouvelle étape avec la tenue les 15 au 16 novembre de l'African AI and Blockchain Policy Forum à l'hôtel Le Méridien, à Pointe-aux-Piments.

C'est un sérieux coup de main de l'OCDE pour que les pays de la région ne subissent aucun retard par rapport à la nécessité de se familiariser avec les données des technologies avancées. Car qu'on le veuille ou non, les nouvelles technologies que sont l'Intelligence artificielle (IA) et la Blockchain ont pris une sérieuse avance pour occuper une place prépondérante dans le mode opératoire du monde des affaires, a fortiori dans le secteur des services financiers. Un secteur qui a démontré sa capacité avec l'aide des dernières technologies à réduire l'impact que le phénomène du temps et de l'espace a eu jusqu'ici sur cet univers tout particulièrement.

L'IA et la Blockchain font déjà la démonstration de leur contribution respective au développement économique, à l'amélioration de la connectivité ou encore aux objectifs des Nations unies par rapport aux impératifs d'un modèle de développement qui ne cause aucun préjudice aux droits des futures générations. Le principal objectif de cet atelier consistait donc à faire le point sur la politique des pays de la région par rapport à ces deux technologies innovantes.

Lors de son intervention, le ministre des Services financiers et de la Bonne gouvernance, Mahen Seeruttun, s'est félicité que dans l'adoption de nouvelles initiatives technologiques, la juridiction mauricienne a toujours démontré sa prédisposition à prendre les devants. Il faisait principalement allusion au «sandbox regime» au terme duquel l'organisme régulateur donnait son feu vert aux opérateurs pour la mise en place de dispositifs pouvant leur permettre d'explorer et de faire l'expérience du potentiel de nouveaux produits ou services parallèlement à leurs activités courantes.

Une posture occasionnée par l'entrée en scène de nouvelles technologies qui ne cessent de pousser la capacité des technologies existantes bien au-delà de leur frontière existante. «Le rôle de l'African AI and Blockchain Policy Forum en matière de soutien à la capacité des juridictions régionales à avoir recours aux outils inspirés du potentiel de ces deux nouvelles technologies que sont l'Intelligence artificielle et la Blockhain tout en prenant les mesures appropriées pour neutraliser l'émergence de risques», a-t-il soutenu.

Transformation numérique des entreprises La FSC et l'OCDE ne sont pas les seules organisations à donner à la juridiction des moyens pour qu'elle ne soit pas en retard dans la maîtrise des outils dont la création résulte de la montée en flèche de l'IA dans le monde des affaires en raison de sa capacité à défier l'être humain dans son mode opératoire. La plus récente initiative porte l'empreinte de la branche mauricienne de l'American Chamber of Commerce, dont la principale mission consiste à favoriser les relations commerciales entre les pays de la région et les États-Unis.

C'était le 31 octobre dernier avec au menu : «Pour une meilleure compréhension de la technologie innovante qu'est l'Intelligence artificielle» par le conférencier Marc Israel, fondateur et CEO d'Aetheis, qui a fait de la transformation numérique du mode opératoire des entreprises et le recours aux potentiels des technologies innovantes, dont la Blockchain et l'IA, un de ses principaux axes d'activités. Marc Israel est ingénieur de formation dans la robotique industrielle et les systèmes automatiques.

La position idéale de Maurice dans le domaine

Pour Harvesh Seegolam, gouverneur de la Banque de Maurice et président du conseil d'administration du Regional Centre of Excellence, le parcours que Maurice a connu dans le domaine du numérique place le pays dans une position idéale pour donner des conseils stratégiques aux pays du continent africain dans leur quête pour la maîtrise de l'utilisation de l'Intelligence artificielle et la Blockchain. «Je suis convaincu que la Banque centrale aussi bien que le secteur bancaire peuvent apporter une contribution non négligeable sur ce plan en constituant une plate-forme pour que puissent se matérialiser certains objectifs, comme l'élimination des obstacles à l'obtention de fonds grâce à la mise en place de projets de partenariat entre les secteurs privé et public.»