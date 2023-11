Afrique: L'ambassade d'Éthiopie dévoile le livre de la génération Medemer du Premier ministre Abiy au Pakistan

<strong>Addis Ababa — L'ambassade d'Éthiopie au Pakistan a dévoilé le livre "Medemer Generation" du Premier ministre Abiy Ahmed, qui incarne une idée, une philosophie et un cadre pour la construction de la nation par la synergie et l'alignement de toutes les ressources.

Waseem Ajmal Chaudhry, secrétaire fédéral pakistanais du ministère fédéral de l'éducation, était l'invité principal et a dévoilé le livre aux côtés de l'ambassadeur d'Éthiopie au Pakistan, Jemal Beker Abdula, a indiqué l'ambassade d'Éthiopie au Pakistan dans un communiqué de presse transmis à ENA.

La cérémonie de dévoilement du livre s'est tenue à l'ambassade d'Éthiopie à Islamabad, en présence d'un grand nombre d'hommes politiques, de fonctionnaires, de parlementaires, de membres de la communauté diplomatique, des médias et de la société civile pakistanaise.

S'exprimant à cette occasion, l'ambassadeur Jemal Beker a expliqué la philosophie de Medemer du premier ministre Abiy Ahmed, lauréat du prix Nobel, champion de l'héritage vert et défenseur de l'intégration régionale et du panafricanisme.

L'ambassadeur a ajouté que le premier ministre a réussi à conduire un changement dans la deuxième nation la plus peuplée d'Afrique grâce à la mise en oeuvre efficace de sa vision Medemer qui prône "l'interdépendance et l'unité - un mode de vie qui met l'accent sur la collaboration, la coopération et l'unité".

Selon lui, l'Éthiopie dispose d'un leader visionnaire et d'un écrivain prolifique, auteur de trois livres qui exposent une recette holistique pour construire une génération meilleure et plus forte.

Pour lui, la contribution du premier ministre à cet égard transmet un héritage parfait aux générations suivantes qui, grâce à des ajustements ultérieurs, maintiennent cette connectivité intergénérationnelle qui, en fin de compte, donnera naissance à une nation idéale et résistante.

"Ce qui nous exalte aujourd'hui, nous les Éthiopiens, c'est que nous sommes dirigés par un leader visionnaire, le Premier ministre Abiy Ahmed, qui, depuis son arrivée au pouvoir, travaille avec diligence à la construction d'un système politique, économique, social et juridique puissant qui laisse un héritage parfait aux générations futures en exploitant les forces du passé, en saisissant les potentiels existants et en remédiant aux lacunes", a fait remarquer l'ambassadeur.

L'ambassadeur a déclaré que l'ouverture de l'ambassade d'Éthiopie au Pakistan était également le résultat des réformes menées par le Premier ministre Abiy dans la politique étrangère éthiopienne, qui accorde une grande importance au Pakistan en raison de son importance géopolitique, de son économie, de sa situation géographique et de la diversité de sa culture.

Le secrétaire fédéral pakistanais à l'éducation a quant à lui salué les changements positifs apportés par le Premier ministre Abiy Ahmed dans son pays grâce à sa philosophie, son idée et sa vision de Medemer, qui a été une force directrice pour la construction de l'Éthiopie moderne.

Il a également estimé que la philosophie du Premier ministre a permis de réaliser des progrès politiques et économiques remarquables au cours des dernières années. Le secrétaire d'État a également noté que l'idée de Génération Medemer revêt une importance primordiale dans le contexte pakistanais afin de relever les défis et d'exploiter le potentiel pour construire un pays fort et dynamique.

"L'Éthiopie a la chance d'être dirigée par un leader aussi dynamique et visionnaire qu'Abiy Ahmed, Premier ministre éthiopien, mondialement apprécié et lauréat du prix Nobel de la paix, qui s'efforce de laisser un héritage aux générations à venir", a-t-il déclaré.

Par ailleurs, Zafar Bakhtawari, président de l'Association Afrique-Pakistan, a prononcé un discours à cette occasion et a insisté sur les résultats de l'idée ou de la philosophie Medemer, qui a entraîné une transformation économique et sociale au cours de sa visite en Éthiopie.