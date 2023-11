Ethiopie: Le ministre conseiller chinois s'engage à attirer de nouvelles entreprises et à encourager l'expansion

<strong>Addis Ababa — Le ministre chinois de l'économie et du commerce, le conseiller Yang Yihang, a déclaré qu'il s'engageait à promouvoir les opportunités économiques en Éthiopie auprès des entreprises chinoises et à encourager les entreprises existantes à accroître leurs investissements.

Dans une interview exclusive accordée à ENA, le ministre de l'économie et du commerce de l'ambassade de Chine a déclaré que plus de 500 entreprises chinoises sont actuellement engagées dans divers domaines d'investissement, notamment l'agriculture, les infrastructures, les engrais, les produits pharmaceutiques et les textiles, entre autres.

Selon lui, la récente visite officielle très réussie du premier ministre Abiy, le mois dernier, portera les relations entre les deux pays à un niveau supérieur.

Et "lorsque le premier ministre Abiy s'est rendu en Chine, il m'a dit : "Vous n'êtes pas seulement le ministre conseiller chinois, mais aussi le ministre conseiller de l'Éthiopie". Je me souviens encore de ses conseils", a déclaré M. Yang.

Par conséquent, "cette année et pour les années à venir, je devrais suivre les conseils de Son Excellence, sa demande, en essayant de faire de mon mieux pour encourager davantage d'entreprises chinoises à investir en Éthiopie, et nous aimerions donner plus de confiance aux entreprises déjà présentes en Éthiopie pour qu'elles restent ici et développent leurs entreprises en Éthiopie".

Il a ajouté que les investisseurs chinois ne se contentent pas de mener des activités d'investissement, mais qu'ils contribuent également au développement social en aidant les communautés locales à améliorer leurs conditions de vie.

"Nous sommes également impatients d'unir nos efforts à ceux de nos partenaires éthiopiens pour soutenir et promouvoir la venue de nouveaux investisseurs et pour aider les entreprises chinoises déjà installées à rester dans le pays.

L'Éthiopie étant l'un des pays les plus peuplés d'Afrique, elle dispose d'un énorme potentiel commercial et d'une population travailleuse et intelligente, a déclaré le ministre-conseiller.

"Nous pensons que le marché éthiopien a un grand potentiel, car la population est la deuxième d'Afrique. Le marché est énorme et les Éthiopiens sont des travailleurs acharnés et intelligents. Les Éthiopiens présentent de nombreux avantages pour l'industrie.

Par conséquent, grâce à ces conditions favorables et à d'autres, l'Éthiopie dispose d'un grand potentiel pour attirer les investissements directs étrangers.