Maroc: Ouverture de la 1ère édition du Salon international du livre enfant et jeunesse à Casablanca

La 1ère édition du Salon international du livre enfant et jeunesse (SILEJ) de Casablanca a débuté mercredi à Anfa Park, sous le thème "Puissance des images, magie des mots".

Organisée par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, en partenariat avec la préfecture de Casablanca, le Conseil de la ville de Casablanca ainsi que le Conseil de la région de Casablanca-Settat, cet événement livresque cherche à donner le goût de la lecture aux jeunes et aux enfants.

Le salon cherche aussi à promouvoir l'industrie du livre, tout particulièrement l'édition destinée aux jeunes et enfants, tout en proposant une programmation culturelle associant l'utile à l'agréable à travers des ateliers, des conférences et des représentations. Il ambitionne aussi de promouvoir l'image de Casablanca en tant que destination culturelle.

Dans une déclaration à la presse, le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, a indiqué que ce salon s'inscrit dans le cadre d'une stratégie globale définie par, le département en vue de redonner aux jeunes générations le goût de la lecture, estimant que la passion des livres se cultive très tôt et devient au fil des jours et des pages une seconde nature.

Et de souligner que ce salon cherche à faire découvrir les livres pour jeunes et enfants édités ici et ailleurs, comme en témoigne la forte présence des grandes maisons d'édition internationales.

%

C'est d'ailleurs l'avis de cet exposant, Said Akdim, qui ne cache pas son enchantement de participer à ce salon visant à promouvoir la lecture chez les jeunes générations, avant de noter que l'offre livresque est variée, pour tous les goûts et les portefeuilles.

Il s'est dit aussi satisfait de la bonne organisation du salon et l'envergure de l'espace réservé aux maisons d'édition,1.644 m2 sur une superficie totale de 5.425 m2, avant d'ajouter qu'il s'attend à une grande affluence des visiteurs lors du prochain week-end.

La cérémonie d'ouverture de ce salon, marquée par une représentation théâtrale donnée par des enfants, s'est déroulée en présence notamment du wali de la région de Casablanca-Settat, Mohamed Mhidia, du président du Conseil de la région, Abdellatif Maâzouz, de la présidente du Conseil de la ville de Casablanca, Nabila Rmili, du gouverneur de la préfecture d'arrondissement de Hay Hassani, Khadija Benchouikh ou encore du directeur de l'Académie régionale d'éducation et de formation (AREF), Abdelmoumen Taleb.

Le salon qui se prolonge jusqu'au 22 novembre à Anfa Park, comprend sept grandes salles d'exposition, outre des espaces dédiés à l'animation culturelle ainsi qu'un espace réservé aux dessins et tableaux. Le salon réunira pas moins de 255 exposants représentant 33 pays pour un total de plus de 100.000 exemplaires de livres exposés.