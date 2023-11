Afrique: Saint-Louis - 218 migrants dont 55 mineurs rapatriés du Maroc - L'AEMO dénonce l'irresponsabilité des parents qui mettent la vie de leurs enfants en péril

Les responsables du Service Régional de l'AEMO (Action Éducative en Milieu Ouvert Judiciaire) de Saint-Louis ont recensé avant-hier, mercredi 15 novembre, un lot de 218 migrants dont 55 mineurs impliqués dans le phénomène de l'émigration irrégulière et qui ont été rapatriés du Maroc. Parmi eux se trouvent un bébé de 2 ans et deux enfants âgés de 6 et 7 ans, tous accompagnés de leurs parents. Une situation que dénoncent les agents de l'AEMO, qui indexent l'irresponsabilité de ces parents qui mettent en péril leurs vies et celles de leurs enfants.

Il s'agit de mineurs qui ont été embarqués depuis le Maroc et rapatriés au Sénégal. «On a été informé de la présence de mineurs parmi ce lot de migrants clandestins. Donc on est là, en rapport avec le parquet et les structures de la Direction de la Protection Judiciaire et Sociale (DPJS), pour faire le constat et voir comment prendre en charge ces mineurs qui sont au nombre de 55 dont un bébé de 2 ans et deux enfants âgés de 6 et 7 ans, tous accompagnés de leurs parents», a déploré Mamadou Diana, coordonnateur régional de l'AEMO de Saint-Louis qui évalue à 218 le nombre total de migrants irréguliers rapatriés du Maroc.

L'objectif, en effet, est de voir dans quel cadre prendre en charge ces enfants, pour leur protection, leur sécurisation et éventuellement leur retour en famille. Il a profité de l'occasion pour tirer à boulets rouges les parents, dénonçant leur irresponsabilité. «Parce que parmi ce lot de migrants clandestins il y a un bébé de 2 ans accompagné par sa mère, un enfant de 6 ans accompagné par son père. Pour dire le niveau de conscience de ces parents qui mettent en péril leurs vies et la vie de leurs enfants. C'est tout simplement inadmissible et inacceptable», a-t-il regretté, tout en soutenant qu'il urge pour l'État de prendre à bras le corps cette problématique qui gangrène le pays et affecte la société toute entière.

Pour rappel, ces migrants ont fait 21 jours au Maroc, avant d'être rapatriés au Sénégal. «Ces derniers viennent d'horizons divers : de Dakar, de Kayar, de Mbour, de Joal et de Saint-Louis ; bref de toutes les contrées de ce pays», a-t-il conclu.