Sénégal: Fatick - La gouverneure plaide pour la poursuite du désenclavement et la valorisation des potentialités culturelles et touristiques

Fatick — La gouverneure de la région de Fatick a plaidé, vendredi, pour la poursuite du désenclavement externe et interne de sa circonscription administrative et la valorisation de ses potentialités culturelles et touristiques.

« En termes d'attentes et d'enjeux, la région demande à l'Etat la poursuite du désenclavement externe et interne et la valorisation des potentialités culturelles et touristiques », a dit Seynabou Guèye lors du Conseil présidentiel de développement présidé par Macky Sall.

La gouverneure de Fatick Seynabou Guèye a soutenu que la région attend pour les prochaines réalisations la couverture et la qualité de l'électricité et de l'eau.

La région de Fatick a reçu, entre 2013 et 2022, un total d'investissement de 483,291 milliards de FCfA, soit 196 pourcent du volume initialement attendu, a déclaré vendredi, la gouverneure Seynabou Gueye.

En 2015, lors du premier Conseil des ministres délocalisé, la région de Fatick avait estimé ses besoins en financement à 246, 647 milliards de Fcfa pour 59 programmes et projets à réaliser.

« Depuis lors, nous avons reçu 181, 893 milliards FCFA pour réaliser entièrement 40 projets et programmes sur les 59. Seize projets sont en cours de réalisation pour un montant 243, 695 milliards », a indiqué la gouverneure lors du Conseil présidentiel de développement présidé par Macky Sall.

Il s'y ajoute 6, 405 milliards pour les investissements hors engagements, a fait savoir la gouverneure indiquant que 2, 630 milliards FCFA sont en cours de réalisation.