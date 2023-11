Sénégal: Sédhiou - 66 apprentis-artisans formés dans divers métiers

Sédhiou — Quelque soixante-six apprentis-artisans du département de Sédhiou bénéficient d'une formation duale en habillement, menuiserie bois et coiffure à l'initiative de l'ONG Swisscontact, constaté l'APS.

Cette formation s'est ouverte ce vendredi au centre de perfectionnement des artisans ruraux (CPAR). Elle est organisée en partenariat avec le centre de formation professionnelle dans le cadre de la mise en oeuvre du projet »Sahel opportunités » qui vise l'insertion socioéconomique des jeunes.

« Nous avons compris au même titre que l'Etat du Sénégal, le rôle important que peut jouer l'artisanat sur l'employabilité des jeunes. Et le projet Sahel opportunités vient pour renforcer l'insertion socioéconomique des jeunes et des femmes notamment des jeunes âgés entre quatorze et trente cinq ans dans le domaine de l'artisanat et l'agriculture », a expliqué Madiop Fall, Responsable ingénierie de formation au projet Sahel opportunités.

Selon lui, l'artisanat est un levier important pour régler le chômage des jeunes. Et cela « passe par le renforcement des capacités des jeunes artisans afin de faciliter leur employabilité », a-t-il souligné.

Fort de ce constat, estime-t-il « nous avons jugé nécessaire d'organiser une formation complémentaire qui sera sanctionnée par un certificat d'aptitude professionnelle (CAP). »

M. Diop a rappelé que la formation va se dérouler dans les unités de production artisanale et au centre de formation professionnelle pour une durée de six à neuf mois selon le corps de métier choisi et le volume horaire.

Pour sa part le représentant de l'inspecteur d'académie, Tamba Marrone a souligné la pertinence de cette formation qui vient à son heure dans un contexte marqué par le phénomène de l'émigration irrégulière.

« Nous savons que Sédhiou fait partie des régions de départ de jeunes à l'émigration clandestine et ce genre de formation va permettre d'outiller cette frange de la société pour leur permettre d'avoir un travail pouvant les faire rester dans leur terroir » a-t-il déclaré.