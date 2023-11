Sénégal: Kaolack / Formation professionnelle et apprentissage - Les écoles sous le fardeau de l'audit

Le ministère de la Formation professionnelle, de l'Apprentissage et de l'Insertion, en partenariat avec l'Inspection d'académie (IA) de Kaolack, a poursuivi hier, jeudi 16 novembre, à Kaolack, un atelier d'échange et de partage sur les résultats des dernières opérations d'audit des écoles et centres privés de formation professionnelle.

C'était pour voir avec les différents acteurs présents à la rencontre la gouvernance au niveau de ces établissements tant au point de vue administration, pédagogique, infrastructures qu'au niveau de la pertinence des ressources humaines disponibles pour l'enseignement.

L'objectif pour le ministère est de mettre les établissements privés de formation professionnelle sur les normes standards d'enseignement de qualité, pour qu'ils puissent répondre positivement à la mission qui leur est assignée.

Cette rencontre qui a mobilisé plusieurs acteurs du secteur a aussi constitué un prétexte pour mettre en place un Réseau des établissements de la formation professionnelle et technique, afin de renforcer la dynamique d'accompagnement de l'Etat dans la formation où les écoles privées jouent un rôle fondamental.

Comme d'ailleurs c'est le cas avec le Conseil des acteurs et partenaires de l'enseignement privé (Capep). Toutefois, les résultats de ces audits faits un an auparavant ont montré que, dans la plupart des cas, les écoles de formation professionnelle et technique font bonne mine.

Seulement, c'est dans de rares occasions qu'on trouve des établissements en déphasage avec les normes standards d'un enseignement de qualité. Selon l'Inspecteur d'académie de Kaolack, Siaka Goudiaby, l'idée dans cet état des lieux est d'assister et accompagner ces centres afin de les entraîner vers un environnement de performance.