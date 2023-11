Congo-Kinshasa: Hausse du prix du riz dans la région de Beni-Butembo

Une hausse sensible du prix du riz produit localement ou importé est observée depuis quelques jours dans les villes de Beni et Butembo (Nord-Kivu), ont constaté les reporters de Radio Okapi vendredi1i novembre.

Le kilo du riz produit localement, qui se vendait à 2.500 francs congolais, coûte actuellement 3.000 francs congolais. Le kilo du riz importé, qui coûtait 2200 francs il y a un mois, est vendu également à 3.000 francs congolais.

Selon plusieurs vendeurs, rencontrés au marché central Kilokwa de Beni, la rareté du riz sur le marché est à la base de cette situation. L'une d'eux témoigne :

« Le riz n'est pas sur le marché raison pour laquelle nous n'y gagnons plus en termes de bénéficie. Lorsque les clients arrivent, ils sont obligés de s'adapter au prix, parce que même le riz importé c'est pareil. L'argent ne circule plus. C'est pourquoi, certains ont même fermé leurs dépôts. Nous ne savons plus quoi pas quoi faire, car après avoir écoulé un sac, on sent qu'on n'a rien gagné ».

La rareté du riz produit localement est justifiée par l'insécurité dans des zones culturales. Elle empêche la production et le ravitaillement de ce produit, comme le témoigne ce vendeur :

« Là où on se ravitaillait, il y a de l'insécurité actuellement. Mais actuellement, il n'y a plus moyen. Plusieurs agriculteurs ont déjà abandonné leurs champs à la suite de l'activisme des ADF. Que les autorités nous aident à ramener la paix dans ces zones, car lorsqu'il y aura retour des agriculteurs dans les champs, nous n'aurons plus de difficultés ».

Actuellement, la grande quantité du riz disponible sur le marché est importé à partir de l'Ouganda