Maroc: Marrakech - Une série d'ateliers éducatifs et interactifs au profit de 650 jeunes touchés par le séisme

Marrakech — La Fondation Mohammed VI pour la Protection de l'Environnement organise les 20 et 21 novembre courant, une action au Musée Mohammed VI pour la civilisation de l'Eau à Marrakech, sous le thème "Marrakech, Ville durable".

Organisée en collaboration avec le ministère de l'Éducation Nationale, du Préscolaire et des Sports, le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), ainsi que le Centre de Médiation des Sciences relevant de l'Université Mohammed V de Rabat, cette initiative, qui s'inscrit dans la dynamique de transition écologique de la Cité ocre, vise à offrir un soutien à plus de 600 collégiens et lycéens issus de la province d'Al Haouz directement touchés par le récent séisme, et transférés dans des sites d'accueil au niveau de la ville de Marrakech, indique un communiqué de la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l'Environnement.

Au programme de cette action figurent une série d'ateliers interactifs et éducatifs, l'occasion pour les jeunes participants et leurs encadrants de découvrir en détails les Programmes "Jeunes Reporters de l'Environnement" (JRE) et "Sauvegarde de la Palmeraie de Marrakech" portés par la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l'Environnement, ainsi que le programme "Marrakech Ville Durable" porté par le PNUD, tout en bénéficiant d'ateliers autour de la robotique avec pour support des jeux éducatifs, la réalité virtuelle, ainsi que des activités artistiques avec l'accompagnement d'experts.

L'événement sera ponctué par des animations de divertissement et d'une visite du Musée Mohammed VI pour la civilisation de l'Eau à Marrakech, fait savoir le communiqué.

La Fondation Mohammed VI pour la Protection de l'Environnement et ses partenaires ambitionnent par ce riche programme, minutieusement concocté de manière adaptée à la cible, l'introduction tout en délicatesse et de manière ludique, des concepts d'éducation au développement durable, de quoi sensibiliser les jeunes aux enjeux environnementaux cruciaux.

Ces activités se dérouleront dans un cadre propice à l'expression positive, visant à apporter du réconfort aux jeunes et à restaurer un sentiment de normalité et de stabilité, en dépit des circonstances par lesquelles ils sont passés.